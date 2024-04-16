"Інтергал-Буд" бере на себе воєнні ризики і гарантує добудову

Компанія "Інтергал-Буд" вносить зміни до всіх договорів купівлі-продажу нерухомості, додавши пункт про усунення коштом забудовника наслідків можливих ушкоджень, спричинених діями країни-агресора, повідомила пресслужба компанії.

Як запевнили у пресслужбі, компанії до кінця квітня офіційно зафіксує свої зобов'язання перед покупцями первинної нерухомості щодо усунення можливих пошкоджень на етапі будівництва. Ремонт і відновлення відбуватиметься за рахунок фінансування "Інтергал-Буд", без вимоги додаткових доплат з боку інвесторів.

"Ми розуміємо побоювання своїх клієнтів. Уже є механізми відшкодування за пошкоджену або втрачену нерухомість, яка перебуває у власності. Однак відновлення первинки - це добра воля компанії-девелопера. Отже, гарантії для інвесторів немає. Ми ж своїм рішенням хочемо заспокоїти майбутніх власників і запевнити, що якщо буде якесь влучання - забудовник власним коштом відновить об'єкт", - зазначила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

У компанії вже є досвід усунення наслідків обстрілів на своїх будівельних майданчиках. Ще на початку повномасштабного вторгнення було потрапляння уламків ворожих снарядів на території проєкту "Теремки". Постраждалий будинок був на фінальній стадії готовності. А на початку цього року зазнав пошкоджень ще один будмайданчик, де девелопер зводить ЖК City Hub.

"У комплексі "Теремки" ми витратили 19 млн грн, щоб відновити віконні конструкції та фасади будівлі. У City Hub кошторис ремонтних робіт становив 3 млн грн. Усе це кошти компанії, які ми витратили, щоб якнайшвидше виправити заподіяну шкоду. Наразі обидва будинки вже отримали сертифікат готовності, один із них, у ЖК "Теремки", заселений щасливими власниками. Напевно, деякі з них і не знали про пошкодження", - додала Лаєвська.

Зміни в договорах забудовника діятимуть на всій території України і поширюватимуться на всі споруджувані житлові проєкти компанії незалежно від дати початку будівельних робіт.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м. З початку 2024 року девелопер ввів в експлуатацію об'єкти загальною площею 180 тис. кв. м.