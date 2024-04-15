Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 серпня 2024 р.

Кабінет міністрів України продовжив до 31 серпня 2024 року дію положення про спеціальні зобов'язання (ПСО) на ринку природного газу, які завершувалися 15 квітня 2024 року.

Відповідні зміни до постанови №222 від 6 березня 2022 року закріплено постановою №406 від 12 квітня 2024 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

Кабмін розширив перелік формування ресурсу природного газу НАК "Нафтогаз України" підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ), побутовим споживачам (населенню) та операторам газорозподільних систем (ГРМ) ще й на виробників електроенергії.

Крім того, до 31 серпня 2024 року подовжено термін зобов'язань "Укргазвидобування" і "Чорноморнафтогаз" продавати газ власного видобутку "Нафтогазу" за ціною 7,24 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ) для формування ресурсу чотирьом вищезазначеним категоріям споживачів.

До 31 серпня 2024 року також продовжено термін реалізації газу ТОВ "ЦПК "Нафтогаз Трейдинг" постачальникам для населення в рамках покладених на нього спецзобов'язань.