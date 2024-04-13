Графіки відключень е/е тривають у Харківській області, у денні години в енергосистемі профіцит - Міненерго

Графіки відключень е/е, запроваджені після масованих атак РФ по енергосистемі, продовжують діяти в Харківській області, водночас у денні години НЕК "Укренерго" доводиться обмежувати виробництво ВДЕ через профіцит, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі у суботу, продовжують діяти обмеження споживання е/е промисловими об'єктами в Кривому Розі.

Міненерго уточнило, що вироблення електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував сумарною величиною 8677 МВт-год. Крім того, надлишки електроенергії в профіцитні години аварійно протягом декількох годин передавалися Польщі.

Імпорт/експорт зберігається, але міністерство не надало їхніх показників.