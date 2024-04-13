Економіка

11:40 13.04.2024

Графіки відключень е/е тривають у Харківській області, у денні години в енергосистемі профіцит - Міненерго

1 хв читати
Графіки відключень е/е тривають у Харківській області, у денні години в енергосистемі профіцит - Міненерго

Графіки відключень е/е, запроваджені після масованих атак РФ по енергосистемі, продовжують діяти в Харківській області, водночас у денні години НЕК "Укренерго" доводиться обмежувати виробництво ВДЕ через профіцит, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі у суботу, продовжують діяти обмеження споживання е/е промисловими об'єктами в Кривому Розі.

Міненерго уточнило, що вироблення електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував сумарною величиною 8677 МВт-год. Крім того, надлишки електроенергії в профіцитні години аварійно протягом декількох годин передавалися Польщі.

Імпорт/експорт зберігається, але міністерство не надало їхніх показників.

Теги: #електроенергія #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:03 13.04.2024
"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

18:57 12.04.2024
Єрмак закликав проявляти максимум солідарності з найбільш постраждалими Харківською, Одеською, Миколаївською та Запорізькою областями

Єрмак закликав проявляти максимум солідарності з найбільш постраждалими Харківською, Одеською, Миколаївською та Запорізькою областями

14:54 12.04.2024
На Харківщині один загиблий і двоє поранених унаслідок п'ятничних ворожих обстрілів - прокуратура

На Харківщині один загиблий і двоє поранених унаслідок п'ятничних ворожих обстрілів - прокуратура

08:48 12.04.2024
За добу на Харківщині троє постраждалих у результаті ворожих обстрілів

За добу на Харківщині троє постраждалих у результаті ворожих обстрілів

19:34 11.04.2024
У Харківській області поранено три людини внаслідок ворожих обстрілів

У Харківській області поранено три людини внаслідок ворожих обстрілів

16:54 11.04.2024
Оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів, рішення не стосується Харкова

Оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів, рішення не стосується Харкова

14:21 11.04.2024
"Укренерго" розраховує уникнути обмежень е/е в четвер увечері в умовах очікуваного дефіциту

"Укренерго" розраховує уникнути обмежень е/е в четвер увечері в умовах очікуваного дефіциту

12:29 11.04.2024
У Харківській області 20% населених пунктів залишаються без фіксованого зв'язку - "Укртелеком"

У Харківській області 20% населених пунктів залишаються без фіксованого зв'язку - "Укртелеком"

15:57 10.04.2024
Троє людей, зокрема дитина, загинули внаслідок обстрілу Липців - Синєгубов

Троє людей, зокрема дитина, загинули внаслідок обстрілу Липців - Синєгубов

15:49 10.04.2024
Окупанти обстріляли Харківщину, виникла пожежа, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

Окупанти обстріляли Харківщину, виникла пожежа, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

JKX Oil&Gas відмовилася від продажу активів в Угорщині й має намір стати енергокомпанією середньої величини в ЦСЄ

"Укренерго" просить споживачів обмежити енергоспоживання в період з 19:00 до 22:00

Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

Харківській області буде виділено 1,5 млрд грн у межах програми "Зроблено в Україні", сума не є лімітом - Свириденко

ОСТАННЄ

ЄС може виділити Україні EUR1,5 млрд у квітні та EUR1,9 млрд у травні за Ukraine Facility

ЄС виділяє EUR121 млн на докапіталізацію ЄБРР для збільшення допомоги Україні

Учасники весняних зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Агроекспортерам потрібно диверсифікувати ринки збуту, не очікуючи обмежень ЄС - Мінагрополітики

JKX Oil&Gas відмовилася від продажу активів в Угорщині й має намір стати енергокомпанією середньої величини в ЦСЄ

Українські та молдовські міста отримали права на участь у програмі URBACT із бюджетом EUR2 млн

Nova створила "Нова Енерджі" для розвитку власної генерації

УЗ почала будівництво євроколії Чоп-Ужгород

ЄБА виступила проти ухвалення законопроєктів про "чорне зерно" через закладені в них корупційні ризики

"Миколаївобленерго" 10 квітня запобігло блекауту в регіоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА