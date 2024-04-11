Німецька промисловість може не відновитися після енергетичної кризи

Промисловість Німеччини може повною мірою не відновитися до рівнів, що спостерігалися до енергетичної кризи, через високі ціни на імпортований скраплений природний газ (СПГ), вважає головний виконавчий директор німецької енергетичної компанії RWE Маркус Креббер.

"Ціни на газ у континентальній Європі, і особливо в Німеччині, зараз структурно вищі, тому що зрештою ми залежимо від імпорту СПГ, - сказав він в інтерв'ю Financial Times. - Німецька промисловість перебуває в невигідному становищі".

Ціни на газ у Європі впали приблизно на 90% з пікових рівнів, що спостерігалися 2022 року, проте залишаються приблизно на дві третини вищими, ніж 2019 року, пише FT із посиланням на дані агентства Argus.

Креббер розкритикував рішення уряду Ангели Меркель відмовитися від ядерної енергетики, ухвалене 2011 року, без пошуку альтернативи російському газу.

"Коли ви точно знаєте, від чого хочете відмовитися, потрібно негайно починати думати про впровадження нових технологій", - зазначив він.

Аналітики з песимізмом оцінюють перспективи економіки Німеччини, найбільшої в Європі. За оцінкою п'ятірки провідних дослідницьких інститутів ФРН, ВВП країни 2024 року зросте лише на 0,1% через скорочення експорту і слабкий внутрішній попит. У 2023 році німецька економіка скоротилася на 0,3%.

За даними S&P Global Commodity Insights, попит на природний газ у промисловому секторі Європи впав на 24% 2023 року порівняно з 2019 роком. Експерти компанії вважають, що близько 6-10% європейських потреб буде втрачено безповоротно через руйнування попиту.

Водночас у США проводять послідовну і комплексну політику у сфері стимулювання повернення виробничих потужностей у країну, заявив Креббер. "У Європи є ті самі наміри, але поки що немає правильних заходів", - додав він.

Як показало опитування, проведене німецькою Торговельно-промисловою палатою минулого вересня, 43% великих промислових компаній мають намір вивести бізнес за межі Німеччини, причому США є пріоритетним напрямком. Минулого року німецькі компанії анонсували інвестиції в проєкти в США в розмірі $15,7 млрд проти $8,2 млрд роком раніше, за даними fDi Markets.