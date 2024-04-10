Економіка

20:58 10.04.2024

Глава Мінфіну України сподівається на створення Business Advisory Council до червневого засідання платформи донорів

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Глава Мінфіну України сподівається на створення Business Advisory Council до червневого засідання платформи донорів

Багатостороння координаційна платформа донорів отримуватиме консультативну допомогу від Business Advisory Council (ВАС), створення якої очікується до наступного засідання платформи в червні, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання керівного комітету платформи в Києві в середу.

"До цієї Business Advisory Council входитимуть представники країн-учасниць платформи, зокрема України, які фактично здійснюватимуть консультативну допомогу платформі та її учасникам. Її роль саме така. Це стосуватиметься і питань залучення інвестицій, і питань проведення реформ та необхідних змін, які бізнес бачить за потрібне здійснити", - пояснив міністр концепцію майбутньої Ради.

Марченко уточнив, що створення ВАС є спільною ініціативою США та Німеччини.

Зі свого боку перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що створення Business Advisory Council сприятиме сприятливому середовищу для зростання приватного сектору в Україні.

"Рада слугуватиме платформою для діалогу та співпраці між державними установами, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами", - наводить відомство слова віцепрем'єрки.

"Ми очікуємо, що через стратегічні консультації, адвокацію та співпрацю рада надаватиме підтримку підприємцям та інвесторам, допомагаючи подолати труднощі та використати можливості для зростання та розвитку", - додала Свириденко.

 

Теги: #рада #бізнес #створення

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