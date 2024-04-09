Економіка

20:43 09.04.2024

Голова Львівської ОВА ініціює часткове передання місцевому самоврядуванню адміністрування місцевих податків

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Голова Львівської ОВА ініціює часткове передання місцевому самоврядуванню адміністрування місцевих податків

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав розширити податкові повноваження органів місцевого самоврядування (ОМС), адже це дасть змогу посилити фінансову спроможність громад завдяки збільшенню доходів місцевих бюджетів від податку на майно.

"Правда така, що зменшення чисельності працівників Державної податкової служби України вже змушує громади виконувати деякі процедури, пов'язані з адмініструванням майнових податків, але при цьому, відповідно до чинного законодавства, вони не мають таких повноважень", - написав він у фейсбуці у вівторок.

За його словами, працівники ОМС часто вручають податкові повідомлення-рішення, обстежують території, щоб виявити нові об’єкти оподаткування, комунікують із платниками щодо погашення податкового боргу й навіть змушені в деяких випадках надавати консультації щодо сплати податку на майно.

Козицький вважає, що розширення податкових повноважень органів місцевого самоврядування дасть змогу посилити фінансову спроможність громад завдяки збільшенню доходів місцевих бюджетів від податку на майно.

"Ми успішно пройшли перший етап децентралізації. Створили 73 громади в області, які розуміють свої повноваження та мають бюджети. Коли говоримо про другий етап цього процесу, то потрібен чіткий розподіл повноважень між державною вертикаллю та місцевим самоврядуванням", - додав голова Львівської ОДА.

Також він написав, що голови обласної ради й адміністрації мають розуміти свої обов'язки, повноваження та права.

Як приклад він навів координацію правоохоронних органів, тобто коли керівників погоджує керівник префектури або голова адміністрації.

"Функції мають бути зрозумілі, також має бути визначена відповідальність. Я вважаю, що це правильна модель, яку слід застосувати в Україні", - підсумував він.

 

Теги: #податки #ова

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