Економіка

19:52 09.04.2024

Фонд підтримки енергетики за два роки роботи зібрав понад EUR410 млн

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Фонд підтримки енергетики за два роки роботи зібрав понад EUR410 млн

Станом на 9 квітня до Фонду підтримки енергетики вдалося залучити понад EUR410 млн із 13 країн-партнерів і міжнародних організацій.

"Решта суми - це анонсовані внески, які спонсори незабаром перерахують", - повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

Як зазначили у відомстві, особливу довіру партнерів вдалося забезпечити завдяки системі прозорого розподілу коштів. Зокрема, при Міненерго працює робоча група з питань гуманітарної допомоги, яка розглядає запити українських енергетичних компаній про закупівлю необхідної допомоги коштами фонду.

Із коштів фонду профінансовано найбільш нагальні потреби українських енергетичних компаній, такі як закупівля генераторів, силових трансформаторів, вимикачів, запчастин, технічних засобів, матеріалів, спецтехніки, пального, засобів фізичного захисту енергетичних об'єктів.

"Найбільше коштів розподілено на забезпечення термінових потреб енергетичних компаній із прифронтових областей - Харківської, Миколаївської, Сумської, Запорізької, Херсонської, Одеської", - повідомили в Міненерго.

 

Теги: #фонд #підтримка #енергетика

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