Економіка

19:37 09.04.2024

Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

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Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

Промисловим споживачам е/е було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі, вважає голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми пропонували б таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - сказав він у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що наразі проблема обмежень промислових споживачів, які застосовуються в Дніпропетровській області, полягає не у відсутності електроенергії в системі загалом, а саме в обмеженні живлення енерговузла після ударів РФ з 22 березня.

"Тому імпорт саме в цій ситуації не сильно врятує промислових споживачів, але їх врятує якась внутрішня генерація, яка в цьому вузлі, в цьому районі існує. Але, безумовно, в неї треба вкласти кошти, її треба реконструювати. Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам", - зазначив Кудрицький.

Водночас він звернув увагу, що "Укренерго" бачить інтерес промислових споживачів до власної генерації і як оператор енергосистеми заохочуватиме і всіляко сприятиме цьому процесу.

"Тільки ми будемо говорити про ті технології, які покривають увесь їхній графік споживання, а не якісь окремі частини доби. Тобто, якщо це буде сонячна станція, вона має бути з акумулятором, а якщо це якась газова, наприклад, газотурбінна чи газопоршнева станція, чудово", - пояснив голова "Укренерго".

Крім того, НЕК, за його словами, намагатиметься створювати умови для того, щоб промисловість могла під'єднати ці станції до мережі і, наприклад, продати оператору енергосистеми допоміжну послугу - первинний або вторинний резерв.

"Це тоді буде win-win ситуація і для нас як для оператора, і для промисловості, тому що вони не тільки забезпечать своє підприємство електроенергією під час обстрілів, так іще й зароблять на цьому", - зазначив СЕО.

Він висловив переконання, що саме така модель на противагу якійсь державній підтримці, субсидуванню буде життєздатною і реально забезпечить збільшення генеруючої потужності в системі.


Повністю текст бліцінтерв'ю з головою правління "Укренерго" Володимиром Кудрицьким незабаром буде розміщено на сайтах агентства "Інтерфакс-Україна" та порталу "Енергореформа".

Теги: #енергетика #електроенергія

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