Економіка

19:10 09.04.2024

"Укренерго" розраховує незабаром закрити залишок боргів за малими СЕС та їх частину перед великими об'єктами ВДЕ - СЕО

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"Укренерго" розраховує незабаром закрити залишок боргів за малими СЕС та їх частину перед великими об'єктами ВДЕ - СЕО

НЕК "Укренерго" залишилося розв'язати проблемні питання з оплати виробленої домашніми сонячними станціями е/е з кількома постачальниками, після чого буде закрито останні борги перед їхніми власниками, надалі борги поки що не прогнозуються, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Станом на зараз підписані акти для оплати всім постачальникам, крім чотирьох компаній. Ми з ними в діалозі щодо вирішення цього питання. Але зараз це вже не є якоюсь суттєвою проблемою. Всім урешті-решт акти будуть погоджені й усім заплатимо. В цілому за домашніми СЕС боргів немає і не прогнозується", - сказав він у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Кудрицького, питання боргів домашнім СЕС полягало в некоректному комерційному обліку, а за допомогою використання розробленої "Укренерго" платформи DataHub, повноцінно введеної в роботу з літа 2023 року, зокрема, було виявлено випадки виробництва СЕС е/е уночі або понад встановлену потужність.

"Звісно, ми як оператор енергосистеми такі дані прийняти за основу для розрахунків не можемо. Відповідно, ці всі проблеми проявилися, ми їх ідентифікували та змусили виправити майже всіх постачальників, з якими підписуємо акти для оплати", - пояснив голова "Укренерго".

Водночас проблему боргів перед промисловими об'єктами ВДЕ - великими СЕС і ВЕС - він назвав досить гострою, але висловив сподівання, що найближчим часом частину з них вдасться погасити.

"Щодо оплати виробленої електроенергії через "ГарПок", то борги ще місяць тому були 32 млрд грн, зараз вони на рівні 22-23 млрд грн, і вони ще сильно зменшаться після того, як ми підпишемо акти з "ГарПоком" за 2022-2023 роки. До підписання актів, я сподіваюся, ми вже дуже близько, там залишилася проблема, яка має технічний характер. Тоді, я думаю, кілька мільярдів гривень ми зможемо заплатити", - зазначив Кудрицький.


Повністю текст бліцінтерв'ю з головою правління "Укренерго" Володимиром Кудрицьким незабаром буде розміщено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" та порталу "Енергореформа".

Теги: #борги #закриття #вде

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