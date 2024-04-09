Економіка

15:45 09.04.2024

Для ліквідації наслідків атак РФ на енергетичну інфраструктуру України ЄС спрямовує надзвичайну допомогу

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Для ліквідації наслідків атак РФ на енергетичну інфраструктуру України ЄС спрямовує надзвичайну допомогу

У відповідь на серію цілеспрямованих ракетних і безпілотних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України, що призвела до значної шкоди, ЄС мобілізував надзвичайну енергетичну допомогу, яка вже спрямовується в країну.

Як повідомляє у вівторок Європейська комісія, у відповідь на заклик України про допомогу Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди запропонували 157 електрогенераторів різних розмірів через Механізм цивільного захисту ЄС. "Для подальшого зміцнення української енергетичної інфраструктури ЄС також розмістив 10 електрогенераторів великої потужності (1 МВт) зі своїх власних стратегічних резервів, фінансова вартість яких становить EUR3,57 млн. Кожен із цих потужних генераторів потужністю 1 МВт здатний забезпечити електроенергією в надзвичайних ситуаціях лікарню середнього розміру", - йдеться в повідомленні.

Комісар із кризового управління Янез Ленарчич, коментуючи спрямовану допомогу, заявив: "План Росії з бомбардування в темряві України не увінчається успіхом. ЄС цілодобово працює над забезпеченням енергопостачання України. Ми мобілізуємо нову партію генераторів в Україну з наших резервів ЄС, які вже зарекомендували себе як найважливіший інструмент реагування на нагальні потреби в Україні, яку роздирає війна. Це відзначає важливість готовності для ефективного реагування на кризи. Я також дякую Австрії, Німеччині, Швеції та Нідерландам за їхні негайні пропозиції генераторів Україні через Механізм цивільного захисту ЄС".

Теги: #допомога_україні #генератори

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