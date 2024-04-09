Економіка

15:16 09.04.2024

Доходи від заморожених зарубіжних російських активів можуть становити 5-8 млрд євро у 2024 році - Шмигаль

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Доходи від заморожених зарубіжних російських активів можуть становити 5-8 млрд євро у 2024 році - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що доходи від заморожених зарубіжних російських активів можуть становити 5-8 млрд євро у 2024 році.

"Працюємо над створенням Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, який має наповнюватися за рахунок конфіскованих російських активів. Схвалюємо ініціативи наших європейських партнерів щодо передання Україні доходів, які згенеровані цими замороженими активами. У 2024 році такі доходи можуть становити сумарно 5-8 млрд євро", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Водночас прем'єр наголосив, що це тільки перший крок до відновлення справедливості, оскільки принцип "Росія заплатить" має бути втілений у життя повним обсягом.

Теги: #шмигаль

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