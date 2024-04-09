Економіка

13:54 09.04.2024

Найбільший в Європі перевалювальний зерновий залізничний термінал побудовано на українсько-румунському кордоні

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Найбільший в Європі перевалювальний зерновий залізничний термінал побудовано на українсько-румунському кордоні
Фото: Forbes

Grampet Group, лідер приватних залізничних вантажних перевезень у Румунії, оголосив про завершення будівництва та початок випробувань найбільшого перевантажувального терміналу для перевалки сільгосппродукції в Європі, інвестиції в який становили EUR10 млн, повідомляє Forbes Romania.

Згідно з повідомленням, термінал розташований у Дорнеште (повіт Сучава), на кордоні з Україною, і є стратегічним пунктом зі спрощення руху вантажів до порту Констанца.

"Румунія відіграє важливу роль у роботі коридорів солідарності, створених країнами-членами ЄС для полегшення транспортування вантажів з України. Після початку війни залізничні оператори групи Grampet зробили значний внесок у нормалізацію руху та відновлення основних коридорів на осі Північ-Південь, забезпечивши перевезення понад 1,5 млн тонн вантажів з України", - розповів президент Grampet Group Груя Стойко.

Термінал надає змогу транспортувати 240 тис. тонн зерна на місяць. Його проєктна потужність становить 3 млн тонн зерна на рік. Комплекс оснащений станцією навантаження вагонів (завдовжки 128 м) і станцією розвантаження (завдовжки 120 м), що надають змогу одночасно завантажувати/розвантажувати 8 вагонів. Устаткування аналогічне обладнанням терміналів морських і річкових портів, що дає змогу транспортувати продукцію без втрати якості та з максимальною продуктивністю - 500 тонн/год.

Як повідомлялося, Україна та Угорщина в понеділок погодили відкриття пункту пропуску (ПП) "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Крім того, країни домовилися про можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на ПП "Лужанка-Берегшурань".

 

Теги: #термінал #румунiя #grampet_group

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