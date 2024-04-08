ДТЕК оцінює витрати на обладнання для відновлення ТЕС у $230 млн - CEO

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко оцінює в $230 млн витрати на закупівлю обладнання для відновлення більшої частини теплової генерації, пошкодженої або зруйнованої в результаті останніх російських атак.

"Щоб відновитися, нам потрібне обладнання вартістю $230 млн. Левова частка суми - закупівля трансформаторів", - сказав він в інтерв'ю Forbes Ukraine, уточнивши, що витрати групи на відновлення після торішніх ворожих ударів становили $126 млн.

Тимченко нагадав, що пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генерувальної потужності ДТЕК, яка була доступна до останніх атак.

"На двох станціях пошкоджено всі блоки, але частину ми відновимо. Ще одну станцію зупинено на непрогнозований період. Завдання - відновити максимум потужності. За нашим планом, ми збільшимо потужність майже вчетверо від наявної. Основні роботи будуть у квітні-травні, щоб ми встигли відновитися до літнього максимуму", - сказав він.

За його словами, найшвидший спосіб для відновлення - привезти обладнання зі Східної Європи, де розташовані вже закриті вугільні станції радянських часів.

"Наші співробітники вже поїхали до країн Балтії, Болгарії, Румунії, щоб домовитися про такі поставки. Другий напрям - використовувати незадіяне обладнання, яке є в Україні. Ми зараз у діалозі з "Укренерго", "Центренерго". Також обмінюємося обладнанням всередині групи", - уточнив Тимченко.

CEO ДТЕК також повідомив, що група не планує зупинку шахт, незважаючи на вимушене зниження споживання вугілля.

"Зберігаємо наш план видобутку вугілля цього року. Споживання вугілля нашими ТЕС знизилося вп'ятеро, але ми поступово його підніматимемо. Просто в зиму увійдемо з великими запасами вугілля. У нас близько 20 тис. шахтарів. Ми поки що не розглядаємо сценарій зупинки шахт. Зараз усі продовжують працювати й отримувати зарплату", - зазначив він.

Раніше, 30 березня, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що внаслідок російських атак дуже сильно було пошкоджено 5 із 6 ТЕС, деякі блоки зруйновано майже повністю, деякі частково.