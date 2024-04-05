ДП "Ліси України" у I кв.-2024 наростило виручку за реалізацію деревини на 30,8%

ДП "Ліси України" у січні-березні 2024 року збільшило виручку за реалізацію деревини на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 5,1 млрд грн, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Сплата податків зросла на понад 850 млн грн. Прибуток до оподаткування збільшився до майже 1 млрд грн", - написав він у Facebook.

До негативних факторів, які позначилися на результатах роботи держпідприємства, Болоховець зарахував блокаду західних кордонів, що призвело до подорожчання експортної логістики. Це, своєю чергою, позначилося як на переробниках, так і на лісівниках.

До позитивних факторів гендиректор "Лісів України" відніс закриття лісгоспних цехів переробки, утримання яких було недоцільним.

"Роздержавлення ринку переробки посилило конкуренцію, прозорість, значно зменшило корупційні ризики", - зазначив Болоховець, додавши, що більш відчутно відмова від лісгоспної переробки позначиться на економічних показниках другого-третього кварталів.

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її рамках уже запроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дозволяє перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків та сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.