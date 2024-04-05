Відключення 5 квітня можливі через мережеві обмеження, на півдні країни пошкоджена високовольтна підстанція - Міненерго

Минулої доби в Україні через мережеві обмеження на лініях НЕК "Укренерго" впродовж кількох годин застосовували графіки аварійних відключень світла в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях.

"Мережеві обмеження можливі й поточної доби", - повідомило Міністерство енергетики України в п'ятницю.

Водночас дефіциту електроенергії не передбачається. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано. При цьому на одному з об'єктів теплової генерації з технологічних причин аварійно відключено одну одиницю генерувального обладнання.

За інформацією Міненерго, у південному регіоні України внаслідок атаки ворожого дрона було пошкоджене обладнання високовольтної підстанції "Укренерго".

Унаслідок ворожих обстрілів у районі Нікополя Дніпропетровської області були пошкоджені кілька повітряних ліній, частину з яких вдалося повернути в роботу. При цьому втратила потужність місцева сонячна електростанція.

Крім того, минулої доби через ворожі обстріли одного з селищ у Нікопольському районі був пошкоджений газопровід. Без газопостачання залишилося майже 1,9 тис. споживачів і шість комунально-побутових об'єктів.

Як зазначили в міністерстві, повітряна лінія 330 кВ "Запорізька ТЕС-Феросплавна", що є резервним джерелом живлення для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, залишається знеструмленою. Станція живиться однією лінією 750 кВ.

Рівень води в ставку-охолоджувачі становить 15,50 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.