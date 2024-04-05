Застосовано аварійні відключення в Харкові та області, виведено в плановий ремонт енергоблок АЕС - "Укренерго"

Диспетчерський центр "Укренерго" 5 квітня, починаючи з 7:00, був змушений застосувати аварійні відключення в Харкові та області.

"Причина – технологічна аварія в мережах обленерго. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - повідомив український системний оператор у п'ятницю.

Загалом станом на ранок 5 квітня в регіоні знеструмлені майже 550 тис. споживачів, частково зупинена робота електротранспорту.

Продовжують також діяти ліміти споживання для промислових споживачів у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

За інформацією "Укренерго", вночі росіяни знову атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області, пошкоджена частина обладнання. Знеструмлення споживачів не було.

Загалом станом на ранок 5 квітня в Україні знеструмлені 408 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Через технічні пошкодження - у Дніпропетровській та Сумській.

Як зазначили в НЕК, у південному регіоні ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу повітряну лінію 330 кВ, пошкоджену під час обстрілу.

Минулої доби було також виведено в плановий ремонт один енергоблок на атомній станції.

"Сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ", - доповнив системний оператор.

5 квітня електроенергію імпортують переважно в ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6776 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1362 МВт.

Експорт на п'ятницю не заплановано.