НКРЕКП і НКЦПФР підписали меморандум про співпрацю щодо запобігання зловживанням на оптовому енергоринку, ринках капіталу й організованих товарних ринках

3 квітня 2024 року голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк та голова Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов підписали угоду про взаємодію та співробітництво.

"Метою угоди є створення основи для співробітництва, сприяння і зміцнення взаємодії між сторонами з нагляду за оптовими енергетичними ринками, а також запобігання зловживанням на оптовому енергетичному ринку і ринках капіталу та організованих товарних ринках, проявам недобросовісної конкуренції під час виконання функцій НКРЕКП та НКЦПФР", - повідомив регулятор на своєму сайті в середу.

Документ було підписано під час заходу з нагоди закриття проєкту ЄС "Допомога НКЦПФР у вдосконаленні ринків енергетичної продукції України та організованої торгівлі сировинно-товарною продукцією в Україні".

У рамках угоди сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією щодо оптових енергетичних продуктів на енергетичних ринках і ринках капіталу та організованих товарних ринках, проводити робочі наради, зустрічі та консультації, а також створювати спільні робочі групи для формування єдиної позиції щодо регуляторної політики сторін.

"Угода має допомогти активізувати роботу з запобігання зловживанням на оптовому енергетичному ринку і ринках капіталу та організованих товарних ринках. Підвищити довіру міжнародних партнерів до енергетичних ринків, сприяти розвитку інвестиційного клімату та підвищенню конкуренції. А також захистити кінцевих споживачів від впливу на роздрібні ціни на енергетичні продукти", - зазначив голова НКРЕКП, слова якого наводяться в повідомленні.

Водночас наголошується, що НКРЕКП і НКЦПФР також висловили намір реалізовувати спільні заходи та обговорювати проєкти законів і нормативно-правових актів, що становлять спільний інтерес.