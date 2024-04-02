Кабмін схвалив законопроєкт про будівництво ХАЕС 3-4 - Мельничук

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електричної станції", повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Проєкт пропонує визначити місце розміщення енергоблоків №3-4 ХАЕС, кількість реакторів, їхній тип і загальну характеристику, призначення енергоблоків для промислового виробництва електричної та теплової енергії, загальні вимоги до проєктування та будівництва цих енергоблоків, ставку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження ХАЕС, під час будівництва енергоблоків №3-4.

Як повідомлялося, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що з метою компенсації втрат енергетичних потужностей через війну з Росією Україна планує у 2024 році розпочати будівництво нових блоків на майданчику Хмельницької АЕС. Йдеться про два блоки ВВЕР-1000 радянського зразка (№3-4), а також два блоки AP-1000 американської компанії Westinghouse. Україна стане першою країною в Європі, де будуть побудовані атомні блоки цього типу.

На сьогодні ХАЕС складається з двох блоків ВВЕР-1000.

Як уточнило на своїй фейсбук-сторінці Міністерство енергетики, два атомні енергоблоки збільшать річне виробництво е/е на 16 226 млн кВт-год, а її відпуск - на 15 415 млн кВт-год. Реалізація проєкту здійснюватиметься виключно за рахунок коштів НАЕК "Енергоатом" із залученням кредитних можливостей, без використання коштів держбюджету, акцентувало відомство.

Як повідомлялося, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що для компенсації втрат енергетичних потужностей через війну з Росією Україна планує 2024 року розпочати будівництво нових блоків на майданчику Хмельницької АЕС. Йдеться про два блоки ВВЕР-1000 радянського зразка (№3-4), а також два блоки AP-1000 американської компанії Westinghouse. Україна стане першою країною в Європі, де будуть побудовані атомні блоки цього типу.

На сьогодні ХАЕС складається з двох блоків ВВЕР-1000.