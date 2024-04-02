Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

Уночі російський БПЛА пошкодив обладнання на одній із підстанцій "Укренерго", а уламки ракети пошкодили високовольтну повітряну лінію 330 кВ, повідомила компанія у вівторок.

За її даними, сьогодні вранці застосовуються обмеження споживання для всіх споживачів на Харківщині, і продовжують діяти обмеження для промислових споживачів на Криворіжжі.

На ранок вівторка знеструмлено 398 населених пунктів. Через бойові дії сталося знеструмлення в Донецькій, Сумській, Харківській областях, а через технічні пошкодження - у Сумській області.

Вітряна та сонячна погода сприяє роботі електростанцій на відновлюваних джерелах енергії. У понеділок для підтримання балансу між споживанням і виробництвом з 14:07 до 17:12 обмежувалася робота об'єктів ВДЕ за потужністю до 410 МВт в окремі години.

Імпорт здійснюється переважно в ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Експорт на сьогодні не запланований.