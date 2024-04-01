Економіка

17:13 01.04.2024

До України в березні імпортували за заниженими цінами овочів і фруктів на 141,2 млн грн - Гетманцев

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До України в березні імпортували за заниженими цінами овочів і фруктів на 141,2 млн грн - Гетманцев

В Україні в березні було виявлено порушення під час імпорту овочів і фруктів за заниженими цінами на 141,2 млн грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм-каналі.

Він високо відзначив спільну роботу Державної податкової служби України (ДПС) та Державної митної служби з виявлення та припинення діяльності бізнесменів, які спеціалізуються на імпорті овочів і фруктів за заниженими цінами.

"ТОВ "Мега..." завозить виноград зі зниженням ціни в 10 разів, помідори в 7,7 раза, нектарин у 6,8 раза. Схема роботи таких імпортерів передбачає реалізацію товарів за кеш (привіт "Столичка") з подальшою "реалізацією" неіснуючого товару шляхом здійснення фіктивних операцій. Схему порівняно нескладно виявити у зв'язку з великими обсягами швидкопсувного товару, що "перебуває на зберіганні", - написав глава профільного парламентського комітету.

За оцінкою Гетманцева, таке податкове навантаження бізнесменів, які є бізнесом на крадіжці податків в армії, становить від 0 до 0,12%.

Голова фінансового комітету Ради уточнив, що діяльність шахраїв було заблоковано. Матеріали передано до Бюро економічної безпеки. Робота з виявлення подібних правопорушень триває.

Теги: #дпс #імпорт #гетманцев

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