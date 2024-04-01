Економіка

15:26 01.04.2024

"УЗ" фіксує переорієнтацію потоку зернових вантажів із західних кордонів на морські порти Великої Одеси

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"УЗ" фіксує переорієнтацію потоку зернових вантажів із західних кордонів на морські порти Великої Одеси

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) фіксує зменшення обсягів передавання вагонів із зерном на кордоні з усіма країнами через переорієнтацію зернових вантажів із західних кордонів на напрямок морських портів Великої Одеси, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "УЗ" Валерій Ткачов.

"Вагонопотік із зерновими вантажами переорієнтувався із західних кордонів на напрямок морських портів Великої Одеси. Фіксується зменшення обсягів передання зернових вантажів на кордонах із усіма без винятку сусідніми країнами - Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією", - написав він допис на фейсбук-сторінці.

Згідно з повідомленням, у березні на кордоні з Польщею показник середньодобового передавання вагонів із зерном становив 78,26 вагонів/добу (-13,74 вагонів/добу, або -14,93% до лютого 2024 року), на кордоні з Румунією - 67, 58 вагонів/добу (-21,42 вагонів/добу, або -24,07%), на кордоні з Угорщиною - 35,55 вагонів/добу (-1,14 вагонів/добу, або -3,11%), на кордоні зі Словаччиною - 41,26 вагонів/добу (-15,25 вагонів/добу, або -26,99%).

Крім того, загальний показник середньодобового передавання зернових вантажів і макухи в березні становив 307 вагонів/добу. Порівняно з лютим він зменшився на 66 вагонів/добу, або на 17,69%.

За інформацією представника "УЗ", наразі переданню вантажів нічого не заважає, прикордонні залізничні переходи працюють у штатному режимі.

Водночас за останній тиждень зросла кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси - до 7 803 вагонів, або на 10,48%. При цьому середньодобовий показник вивантаження за тиждень зменшився на 3,18% - до 1 368 ваг/добу.

Ткачов зазначив, що збільшенню вивантаження в портах заважають постійні повітряні тривоги, оскільки персонал портових операторів змушений перебувати в бомбосховищах. Крім того, через системні удари агресора по енергетичній інфраструктурі фіксуються тимчасові збої в живленні терміналів Одеського порту.

Наразі "Укрзалізниця" працює в штатному режимі, резюмував представник "УЗ".

 

Теги: #укрзалізниця #ткачов

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