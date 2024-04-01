Економіка

13:04 01.04.2024

Укрексімбанк шукає на конкурсах із двома рекрутерами ще трьох членів правління

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Укрексімбанк шукає на конкурсах із двома рекрутерами ще трьох членів правління

Державний Укрексімбанк (Київ) оголосив конкурси на посади трьох членів правління: з питань середнього та роздрібного бізнесу, муніципалітетів (CSMEO), з управління ризиками (CRO), а також відповідального за міжбанківську, інвестиційну діяльність і відносини з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) (CIIO), йдеться на сайті фінустанови.

"І у нас фінальна порція вакансій членів правління: CRO (ризикофіцер), CIIO (інвестиції та відносини з IFIs), CMSEO (середній бізнес, муніципалітети)", - написала членкиня наглядової ради держбанку Вікторія Страхова на фейсбук-сторінці.

Згідно з матеріалами на сайті банку, документи від претендентів на всі три посади прийматимуть до 26 квітня. Допомогу банку у відборі CSMEO надає компанія Pedersen&Partners (ТОВ "Педерсен енд Партнерс"), а CRO і CIIO - Ward Howell (ТОВ "Ворд Гауел Україна").

Фінальні співбесіди претендентів із наглядовою радою Укрексіму заплановано із 22 червня до 5 липня. Страхова наголосила, що повноваження чинних членів правління втрачають чинність після 30 червня.

Як повідомлялося, Укрексім 18 березня оголосив конкурси на посади чотирьох членів правління: з питань корпоративного бізнесу (СВО), організації роботи з проблемними активами (NPL-Officer) і відповідального за фінанси (CFO), а також члена правління з питань операційної діяльності (COO) та залучив для відбору три відомі компанії з підбору персоналу.

Раніше, 11 березня, держбанк оголосив конкурс на посаду голови правління, яку з жовтня 2021 року обіймає Сергій Єрмаков. Подання документів на вакантну посаду триває до 1 квітня, а вже з 2 до 22 квітня Odgers Berndtson проведе аналіз кандидатів і відбере п'ятьох найбільш підходящих, які будуть допущені до наступного етапу конкурсного відбору. Фінальні співбесіди з наглядовою радою Укрексіму заплановані з 30 квітня до 6 травня.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 лютого 2024 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав 3-тє місце (274,65 млрд грн) серед 63 банків у країні.

Теги: #конкурс #укрексімбанк

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