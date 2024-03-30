Економіка

14:34 30.03.2024

80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

1 хв читати
80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

Унаслідок ударів РФ по енергосистемі України в березні пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генерувальної потужності ДТЕК, доступної до наймасштабнішої атаки на енергосистему 22 березня, повідомив його виконавчий директор Дмитро Сахарук.

"Учора (29 березня) була друга за масштабом атака на наші об'єкти, наймасштабніша сталася 22 березня. Наслідки цих двох атак "результативні" в лапках. Пошкоджено дуже багато об'єктів генерації та розподілу. У нас 5 із 6 ТЕС пошкоджено дуже сильно, деякі блоки зруйновано майже повністю, деякі частково", - сказав Сахарук в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в суботу.

Сахарук зазначив, що протягом березня РФ завдала понад десять атак на об'єкти ДТЕК.

Як повідомлялося, у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота повідомив, що Зміївська ТЕС компанії на Харківщині повністю зруйнована атаками РФ, її в перспективі відновлюватимуть, але терміни і вартість цього відновлення поки що невідомі.

Теги: #дтек #тес #сахарук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 30.03.2024
У Донецькій і Дніпропетровській областях скасовано графіки відключень електроенергії - ДТЕК

У Донецькій і Дніпропетровській областях скасовано графіки відключень електроенергії - ДТЕК

11:05 28.03.2024
На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

09:56 26.03.2024
В Одесі запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії

В Одесі запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії

16:25 25.03.2024
"ДТЕК Мережі" за тиждень відновили енергопостачання майже 300 тис. домогосподарств у чотирьох областях

"ДТЕК Мережі" за тиждень відновили енергопостачання майже 300 тис. домогосподарств у чотирьох областях

22:27 24.03.2024
Група ДТЕК втратила через атаку РФ 50% генерації, у неділю ввела екстрені відключення у Кривому Розі

Група ДТЕК втратила через атаку РФ 50% генерації, у неділю ввела екстрені відключення у Кривому Розі

13:14 24.03.2024
ДТЕК підключив усіх споживачів Одеси до електрики після атаки 22 березня, але постачання за графіками все ще можливе

ДТЕК підключив усіх споживачів Одеси до електрики після атаки 22 березня, але постачання за графіками все ще можливе

11:42 24.03.2024
ДТЕК повернув світло в Київській області після ранкової атаки РФ

ДТЕК повернув світло в Київській області після ранкової атаки РФ

12:15 22.03.2024
ДТЕК евакуює понад 1000 гірників на Дніпропетровщині зі знеструмлених через атаку РФ шахт

ДТЕК евакуює понад 1000 гірників на Дніпропетровщині зі знеструмлених через атаку РФ шахт

09:57 22.03.2024
РФ обстріляла кілька ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання

РФ обстріляла кілька ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання

09:52 22.03.2024
Екстрені відключення світла на Донеччині та стабілізаційні на Одещині через масовану атаку РФ - ДТЕК

Екстрені відключення світла на Донеччині та стабілізаційні на Одещині через масовану атаку РФ - ДТЕК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіків аварійних відключень немає, погодинні обмеження діють у Харківській області

У Донецькій і Дніпропетровській областях скасовано графіки відключень електроенергії - ДТЕК

Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков

ОСТАННЄ

Графіків аварійних відключень немає, погодинні обмеження діють у Харківській області

Бізнес-спільноти звернулися до Зеленського із закликом провести ключові інституційні реформи

Чистий продаж НБУ на тижні трохи скоротився - до $652 млн

CreditKasa, MyCredit, "Є Гроші", "Мілоан" і CreditPlus очолили список фінкомпаній за виручкою у 2023 р.

Нинішня магічна реальність має враховувати перспективи того, що так може бути не завжди, - глава Мінфіну

Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг

Вирішити проблеми на українсько-польському кордоні допоможе спільний митний контроль - Верещук

"Укрнафта" отримала 138 тонн добового дебіту нафти після інтенсифікації видобутку на одному з західних родовищ

Посівна-2024 випереджає на 8,3% минулорічну - посіяно 476,7 тис. га ярих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА