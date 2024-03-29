CreditKasa, MyCredit, "Є Гроші", "Мілоан" і CreditPlus очолили список фінкомпаній за виручкою у 2023 р.

"Укр Кредит Фінанс" (ТМ "CreditKasa") і "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (ТМ "MyCredit"), які надають мікрокредити, отримали найбільшу виручку серед фінансових компаній у 2023 році - відповідно 3,12 млрд грн і 2,33 млрд грн, повідомив Нацбанк на своєму сайті.

Наступну трійку компаній сформували ФК "Є Гроші Ком", "Мілоан" і "Авентус Україна" (ТМ CreditPlus), виручка яких становила від 1,66 млрд грн до 1,46 млрд грн.

За підсумками 2022 року лідерами за виручкою були ТОВ "Фінод", яке займалося обміном валют і було позбавлене Нацбанком у серпні 2023 року всіх ліцензій, і платіжна система "Новапей", дані якої Нацбанк після переліцензування платіжних систем припинив публікувати. Чистий дохід цих компаній у 2022 році становив відповідно 5,41 і 5,18 млрд грн, тоді як місця з третього до п'ятого посіли "Укр Кредит Фінанс", "Авентус Україна" і "Є Гроші Ком" із виручкою від 2,50 млрд грн до 1,27 млрд грн.

За підсумками 2023 року чистий дохід понад 1 млрд грн отримали ще п'ять компаній, з них лише одна не з ринку мікрокредитування: мережа платіжних терміналів ФК "Контрактовий дім" (ТМ "Easypay"), що отримала 1,38 млрд грн.

Слідом із порівняно близькими показниками за виручкою - від 1,33 млрд грн до 1,07 млрд грн ідуть "Лінеура Україна" (ТМ "Credit7"), ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (Moneyveo), "Споживчий центр" (ТМ "ШвидкоГроші") й "Аванс Кредит", що продемонстрував найвищу динаміку зростання до попереднього року серед усієї першої десятки - майже в 37 разів.

Із лідерів найбільші витрати на оплату праці у "Споживчого центру" - 167,8 млн грн, або 13,6% від виручки, тоді як у "Аванс Кредиту" вони становили 29,3 млн грн, або 1,8% від виручки.

Згідно з даними НБУ, 2023 року різко покращилася прибутковість компаній: із 40 найбільших представників ринку всі, за винятком Державної іпотечної установи (ДІУ), завершили рік із чистим прибутком, що сумарно становив 1,57 млрд грн, тоді як роком раніше збиткових компаній було 15.

Лідером за чистим прибутком серед фінансових компаній за минулий рік стало ПрАТ "Укрфінжитло" - 5,94 млрд грн. Слідом за ним ідуть "Укр Кредит Фінанс" - 202,7 млн грн, державний Фонд розвитку підприємництва, оператор держпрограм підтримки, - 177,7 млн грн і "Бізпозика" - 177,1 млн грн.

Незначно відстало "Манівео швидка фінансова допомога", яке заробило 167,7 млн грн, що дало йому змогу частково компенсувати 625,6 млн грн чистого збитку попереднього року.

"Укрфінжитло" також істотно обійшло всіх і за розміром активів - 60,89 млрд грн, що зобов'язане першістю в цих двох категоріях його капіталізації за рахунок ОВДП.

Слідом іде ФК "Авіор", що спеціалізується на кредитуванні аграріїв, - 12,05 млрд грн, виручка якої становила за минулий рік 125,4 млн грн.

У решти восьми компаній у першій десятці з активами від 8,68 млрд грн до 3,55 млрд грн виручка торік була відсутня, а витрати на зарплату і чистий прибуток були мінімальними.

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