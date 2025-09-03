НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінансових компаній

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України затвердив критерії, за якими визначається значимість фінансової компанії, встановлені з урахуванням розміру її активів, позабалансових зобов’язань та інших чинників, та запровадив вимоги до діяльності таких компаній.

Як повідомляється на сайті регулятора, зокрема, до значимих фінансових компаній відносяться установи, які здійснюють діяльність з надання фінансових послуг у межах державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу осіб, що передбачають окремі, визначені такими програмами, умови надання фінансових послуг.

Крім того компанія вважається значимою, якщо у неї є статус відповідальної особи визнаної Національним банком фінансової групи з числа середніх та великих груп або високий або дуже високий ризик порушення прав споживачів фінансових послуг.

До значимих фінансових компаній запроваджено вимоги щодо їхньої діяльності, які стосуються авторизаційних умов та вимог до системи управління. Поміж них - розроблення та подання до Національного банку плану діяльності на 3,5 року відповідно до встановлених вимог, інформування НБУ про збільшення розміру статутного капіталу та подання документів про джерела походження коштів для такого збільшення протягом 15 робочих днів.

Також змінами до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії запроваджено вимоги щодо потреби в проведенні самооцінки для визначення додаткових ризиків, притаманних діяльності фінансової компанії, доведення до Національного банку інформації про результати такої самооцінки, а також внесення відповідних змін до документів з планування діяльності фінансової компанії.

Всі нововведення набувають чинності з 4 вересня 2025 року. Передбачається, що до 1 лютого 2026 року НБУ оприлюднить перший перелік значимих фінансових компаній. Значимі фінансові компанії за набуттям такого статусу зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до нових вимог до 1 липня 2026 року.