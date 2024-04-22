Фінкомпанії з обмеженням ставки за мікрокредитами 1% на добу будуть обережнішими у виборі клієнтів - думка

Введення ліміту ставки за мікрокредитами на рівні 1% на добу, передбачене законом 3498-IX, посилить обережність кредиторів у підході до позичальників і може призвести до відходу з ринку дрібних гравців, вважають керівники великих учасників ринку: ТОВ "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (ТМ "MyCredit") Владислав Білан, ТОВ "Авентус Україна" (ТМ "CreditPlus") Володимир Довгаль і ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (ТМ "Moneyveo") Сергій Сінченко.

"Перший негативний фактор - компанії будуть змушені зменшити ризики втрат. Тому спочатку, ймовірно, затягнуть свої системи оцінки кредитоспроможності. Отже, постраждають клієнти з поганою кредитною історією", - зазначив Білан у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Другий - багато дрібних компаній залишаться за бортом. Вони не зможуть налаштувати свої процеси, пристосувати свої бізнес-моделі до нових умов. Залишаться лише великі гравці", - додав CEO.

Серед позитивних факторів директор MyCredit зазначив, що для сумлінних клієнтів кредити будуть доступнішими у зв'язку зі зниженою ставкою. "Як бачимо, негативних факторів два, а позитивних - один", - акцентував він.

"Можна з упевненістю сказати, що споживчі кредити будуть дійсно дешевшими для населення. По-друге, компанії уважніше обиратимуть клієнтів. Тому ті клієнти, яким узгодять кредит у фінансовій компанії, зможуть скористатися послугою з нижчими відсотковими ставками, ніж зараз", - зазначив директор CreditPlus Довгаль.

На думку CEO Moneyveo, закон №9422 може стимулювати позичальників брати більше кредитів, у зв'язку з чим потенційно можуть зрости обсяги кредитування. Але водночас Сінченко поділяє думку колег, що це може призвести до обмежень можливостей компаній надавати кредити.

"Йдеться про певні категорії населення, які є більш ризиковими. Отже, хтось залишиться без можливості отримати додаткові кошти", - зазначив він.

Білан зазначив, що фінансові установи вже адаптують свої моделі та продукти до нових обмежень, наголосивши на важливості поступової імплементації нововведень регулятором, що дає змогу ринку "вижити" під час перехідного періоду.

"Вплив зниження очікуваного прибутку дуже відчувається. Ми вже бачимо, що деякі компанії почали скорочувати штат співробітників - і це, на жаль, не останнє скорочення. Також усі почали економити на маркетингових активностях і вкладають гроші лише в ті канали, які принесуть результат", - прокоментував він поточний вплив на ринок закону 3498-IX.

За словами Довгаля, перший етап обмеження ставки, передбачений законом - до 2,5% на добу з 22 січня цього року - мав обмежений вплив на ринок. "Таке обмеження не мало вагомого впливу на ринок і фактично відсікло екстраординарні практики окремих компаній, які працювали з більш високими ставками", - висловив він свою думку в коментарі агентству.

Проте директор CreditPlus очікує значного впливу на ринок подальшого зниження ставки за кредитами на день.

СЕО MyCredit наголосив, що, окрім очікуваного зниження прибутку, скорочення ліквідності, а також роботи фінкомпаній над зменшенням витрат, він убачає і позитивні сторони зниження ліміту денної ставки за кредитами.

"По-перше, зі зменшенням фінансового навантаження на клієнтів має зменшитися і рівень неповернення кредитів. По-друге, світовий досвід показує, що зниження ставки призводить до появи нових клієнтів, які раніше уникали мікрокредитів і користувалися лише банківськими послугами", - поділився Білан.

На його думку, хоча суворе регулювання центробанку щодо обмеження ставок і захисту прав споживачів, а саме - нормативів, що регулюють колекторський бізнес, зменшує прибутковість компаній, з іншого боку - "відбілює" ринок і робить його більш прозорим.

"Зрештою, сподіваємося, що нечесні учасники підуть з ринку. Це перекриє негативні наслідки від зниження денної ставки", - додав директор MyCredit.

Такої ж думки дотримується і Сінченко: "Ми все ж таки бачимо в законі додаткові позитиви для гравців, які прагнуть прозорості та цивілізованості ринку". Він також очікує, що закон 3498-IX допоможе очистити ринок від недобросовісних компаній.

"Зниження рівня максимальної денної ставки до 1,5% з 23.04.2024 і до 1% з 21.08.24 є дуже суттєвим. Фактично відбуватиметься радикальне обмеження доходу компаній в умовах скорочення обсягів ринку, який станом на зараз далекий від рівня 2021 року", - вказав Довгаль.

За його словами, реальні ставки з урахуванням акцій і знижок будуть ще нижчими. СЕО висловив припущення, що таке зниження ліміту ставки не мине для ринку безболісно, враховуючи чинні регуляторні вимоги до фінкомпаній.

"Деякі учасники, які не зможуть адаптуватися, будуть змушені піти з ринку, інші знизять прибутковість, змінять продукти і процеси, але, сподіваюся, зможуть залишитися", - зазначив директор.

Разом із доступністю кредитів, завдяки зниженій ставці, для сталого розвитку фінансового ринку важливо створити умови для повернення заборгованості, вважає СЕО Moneyveo.

"Було б добре мати додаткові ефективні інструменти для цього. Наприклад, запровадити можливість стягувати заборгованість через наказне провадження або вдосконалити можливості електронного суду", - навів приклад Сінченко.

На його думку, альтернативою міг би бути поліпшений процес стягнення через виконавчі написи нотаріусів або третейські суди, якщо клієнт на це згоден. СЕО висловив припущення, що це додатково зменшило б навантаження на "і так перевантажену судову систему".

"Як директор компанії, що видає кредити, вважаю цей закон (3498-IX - ІФ-У) недостатньо обґрунтованим. Однак з погляду держави та ринкових процесів, така тенденція - зменшення ставок - є єдиним шляхом розвитку для багатьох ринків", - повідомив Білан.

"Усюди, де мікрокредитування зароджувалося як нерегульований "дикий захід", потім прогресувало до стандартних 0,8-1% на день. Тож це - своєрідна світова практика. Наразі, окрім обмеження ставок на українському ринку, існують й інші, менш передбачувані та негативні фактори. Як ринок адаптується до цього - покаже час", - резюмував СЕО MyCredit.

Директор CreditPlus констатував, що, незважаючи на те, що обмеження максимальної відсоткової ставки на день є поширеною світовою практикою, воно буде "величезним викликом для мікрокредитного ринку" України через низький рівень захисту прав кредиторів, неможливість застосовувати альтернативні методи підвищення прибутковості та надзвичайно жорсткий контроль з боку Нацбанку.

Як повідомлялося, за даними НБУ, MyCredit посіла друге місце за чистою виручкою за 2023 рік із 2,33 млрд грн, CreditPlus - п'яте (1,46 млрд грн) та Moneyveo - восьме (1,30 млрд грн).

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня 2023 року підписав ухвалений парламентом місяцем раніше закон 3498-IX про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Закон передбачає, що в перші 120 днів після його оприлюднення гранична ставка становитиме 2,5% на добу, у наступні 120 днів - 1,5% на добу, а потім - 1% на добу.

Уточнено, що під час розрахунку ставки враховуються всі витрати боржника. Національному банку надається право уточнювати формули розрахунку, щоб уникнути зловживання кредиторів.

Документ встановлює вимоги щодо обов'язкового зазначення в договорі про споживчий кредит інформації про денну відсоткову ставку (окрім кредитів під забезпечення заставою/іпотекою або правом довірчої власності), заборону продовження договору в односторонньому порядку.

Результати соціологічного дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні на замовлення Асоціації українських банків (АУБ), що проводилося з 5 до 21 грудня 2023 року, свідчили, що послугами мікрофінансових організацій (МФО) користуються близько 13% дорослого населення України, водночас частка позичальників, які беруть кредит для забезпечення щоденних потреб в очікуванні наступної зарплати, збільшилась із 42% до 2022 року до 67%.