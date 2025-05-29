Інтерфакс-Україна
Економіка
16:45 29.05.2025

CreditKasa, CreditPlus, My Credit, "Є Гроші" та ШвидкоГроші отримали найбільше доходу від фінпослуг у І кв.-2025

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CreditKasa, CreditPlus, My Credit, "Є Гроші" та ШвидкоГроші отримали найбільше доходу від фінпослуг у І кв.-2025
Фото: НБУ

Компанії з мікрокредитування "Укр Кредит Фінанс" (ТМ "CreditKasa") та "Авентус Україна" (ТМ "CreditPlus") отримали найбільший дохід від надання фінансових послуг серед фінансових компаній у І кварталі 2025 року - відповідно 810,9 млн грн і 561,1 млн грн, повідомляє Національний банк України.

За його даними, в п’ятірку лідерів за цим показником увійшли також ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" (торгова марка "My Credit") – 536,8 млн грн, ТОВ "ФК "Є Гроші"" – 534,2 млн грн та ТОВ "Споживчий центр" (ТМ "ШвидкоГроші") – 482,0 млн грн.

Другу п’ятірку сформували ТОВ "Лінеура Україна" з показником 470,7 млн грн, ТОВ "Мілоан" – 446,7 млн грн, ТОВ "ОТП Лізинг" – 394,8 млн грн, ТОВ "ФК "Авіор"" – 394,8 млн грн та ТОВ "Слон Кредит" – 318,7 млн грн.

Загалом із 438 фінкомпаній у звітності Нацбанку за І квартал 2025 року 352 завершили його із прибутком, загальна сума якого склала 3,5 млрд грн.

Лідером за обсягом чистого прибутку стало ПрАТ "Укрфінжитло", яке задекларувало 1,7 млрд грн. Суттєві прибутки також показали лізингова компанія ТОВ "ОТП Лізинг" - 346,0 млн грн, ТОВ "ФК "Гаронна"" - 123,4 млн грн, ТОВ "Преміум Фінанс", яке займається обміном валют, - 86,6 млн грн. П’ятірку лідерів замикає ТОВ "Споживчий Центр" (ТМ "ШвидкоГроші") – 75,2 млн грн.

У наступній п’ятірці – ТОВ "ФК "ЄАПБ"", яка спеціалізується на стягненні заборгованості з боржників мікрофінансових організацій, – 72,7 млн грн, ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп"", яка займається обміном валют, – 65,2 млн грн, ТОВ "ФК "Тайгер Інвест"", яка теж займається валютообміном, – 54,2 млн грн, ТОВ "Лінеура Україна" – 49,8 млн грн. Замикає десятку лідерів "Авентус Україна" (ТМ "CreditPlus") – 48,6 млн грн.

Водночас збитковими виявилися 79 компаній, загальна сума збитку яких склала 108,4 млн грн. Найбільші збитки зафіксувало ТОВ "Адванс-Лізинг" - 13,9 млн грн. Друге та третє місця за розміром збитків посіли ДП "Безпека", яка займається розробкою та створенням комплексних систем захисту інформації, – 11,7 млн грн та ТОВ "ФК "Аміда"" - 10,5 млн грн.

П’ятірку по збитковості закрили: ТОВ "ФК "Авентус Лізинг"" - 10,2 млн грн та ТОВ "Віжинфанд Юкрейн" - 7,7 млн грн.

Податок на прибуток І кв. 2025 року сплатили 169 фінансових компаній, а загальна сума таких надходжень склала 944,5 млн грн. Найбільшим платником знову стало ПрАТ "Укрфінжитло", яке спрямувало до бюджету 557,6 млн грн.

Серед інших найбільших платників – ТОВ "Преміум Фінанс" – 31,3 млн грн, ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп" – 27,5 млн грн, ТОВ "Споживчий Центр" (ТМ "ШвидкоГроші") – 25,3 млн грн, а замикає п’ятірку ТОВ "ФК "ЄАПБ"" – 24,2 млн грн.

Що стосується витрат на оплату праці, то лідером з цього показника стало ТОВ "Споживчий Центр" (ТМ "ШвидкоГроші") – 51,8 млн грн. Друге та третє місце зайняли ТОВ "УЛФ-Фінанс" - 50,2 млн грн та ТОВ "ОТП Лізинг" - 49,9 млн грн, четверте – ТОВ "Авентус Україна" (ТМ "CreditPlus") – 44,4 млн грн, а замкнуло п’ятірку ПрАТ "Укрфінжитло" – 38,9 млн грн.

Теги: #мікрокредитування #компанії

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