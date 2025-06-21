4 компанії в Україні виробляють перехоплювачі для "шахедів" - Зеленський

Україна почала використовувати для збиття БпЛА "Shahed" перехоплювачі, чотири компанії в Україні виробляють ці вироби, з них дві – дуже успішно, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Приблизно третину "шахедів" збивають мобільні вогневі групи. Вони вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю. Ми почали використовувати перехоплювачі. Ви повинні знати, що ми над цим питанням працюємо давно. Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. Із чотирьох компаній дві дуже успішно", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 20 червня.

За словами президента, він домовився з фінансування виробництва з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. "Ми їхали (на саміт G7 – ІФ-У) – було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися – він збільшив до 4. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво", - додав Зеленський.

Він наголосив, що на цей рік Україна вже законтрактувала артилерії, дронів далекобійних і недалекобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни.

"Я думав, що буде зміна в цифрах, що ми будемо зменшувати артилерійську закупку і будемо збільшувати дрони. На сьогодні, по контрактах, у нас збільшення артилерії і збільшення дронів, тому про економію не йдеться. Така війна", - резюмував президент.