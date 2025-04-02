Інтерфакс-Україна

Економіка

12:36 02.04.2025

CreditKasa, "Фінако", "Укрфінжитло", "Атлана" і CreditPlus очолили список фінкомпаній за доходом від фінпослуг у 2024р.

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CreditKasa, "Фінако", "Укрфінжитло", "Атлана" і CreditPlus очолили список фінкомпаній за доходом від фінпослуг у 2024р.

"Укр Кредит Фінанс" (ТМ "CreditKasa"), яка надає мікрокредити, та компанія з кредитування "ФК "Фінако" отримали найбільший дохід від надання фінансових послуг серед фінансових компаній у 2024 році - відповідно 4,30 млрд грн і 2,91 млрд грн.

Як повідомив Національний банк України на своєму сайті, замикає трійку лідерів за цим показником ПрАТ "Укрфінжитло" - 2,29 млрд грн, але майже стільки ж отримали ще дві компанії – ТОВ "ФК "Атлана" (2,29 млрд грн) та ТОВ "Авентус Україна" (ТМ "CreditPlus") - 2,27 млрд грн.

До першої десятки за доходом від фінпослуг за минулий рік також увійшли ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" (ТМ "MyCredit") - 2,17 млрд грн, ТОВ "Лінеура Україна" – 1,96 млрд грн (ТМ "Сredit7"), ТОВ "Аванс Кредит" – 1,90 млрд грн, ТОВ "УЛФ-Фінанс" – 1,87 млрд грн та ТОВ "Фард Стандарт" – 1,82 млрд грн.

Загалом із 465 фінкомпаній, основні річні показники яких опублікував НБУ, 401 завершила рік із прибутком. Сукупний чистий прибуток галузі склав 13,2 млрд грн.

Лідером за обсягом чистого прибутку стало ПрАТ "Укрфінжитло", яке задекларувало 6,2 млрд грн. Суттєві прибутки також показав виробник соків ТОВ "Сандора" – 1,03 млрд грн, якого в лютому 2025 року було виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг, та ТОВ "ОТП Лізинг" - 704,3 млн грн.

У наступній трійці – ТОВ "Преміум Фінанс" (395,4 млн грн), ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп" - 345,9 млн грн і ТОВ "Авентус Україна" (ТМ "CreditPlus") - 313,2 млн грн.

Водночас збитковою виявилася 61 компанія. Найбільші збитки зафіксувала Державна іпотечна установа (ДІУ) – 382,4 млн грн. Друге та третє місця за розміром збитків посіли ТОА "ФК "Ел-Фін" - 43,0 млн грн та ТОВ "ФК "Фінуніверсал" - 36,6 млн грн.

Далі йдуть ТОВ "ФК "Фідем" - 23,6 млн грн, ТОВ "Віжинфанд Юкрейн" - 21,7 млн грн і ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" - 17,6 млн грн.

Податок на прибуток у 2024 році сплатили 314 фінансових компаній, а загальна сума таких надходжень склала 2,576 млрд грн. Найбільшим платником знову стало ПрАТ "Укрфінжитло", яке спрямувало до бюджету 1,37 млрд грн.

Серед інших найбільших платників – ТОВ "Преміум Фінанс" - 89,99 млн грн, ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп" (84,59 млн грн), ТОВ "Авентус Україна" - 72,9 млн грн, ТОВ "ФК "Центрофінанс" - 64,3 млн грн, і ТОВ "ФК "Октава Фінанс" - 63,1 млн грн.

Що стосується витрат на оплату праці, то лідером з цього показника стала "Сандора", яка витратила на зарплати 1,73 млрд грн та у якої дохід фінпослуг склав 3,12 млн грн порівняно із 13 млрд грн іншого доходу.

На другому місці – ТОВ "ОТП Лізинг" із показником 187,8 млн грн, на третьому – ТОВ "Споживчий центр" (ТМ "ШвидкоГроші") - 186,1 млн грн.

Далі йдуть ТОВ "УЛФ-Фінанс" - 152,2 млн грн, ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" (ТМ "Moneyveo") – 148,0 млн грн і ТОВ "Укр Кредит Фінанс" - 131,8 млн грн.

Теги: #фінпослуги #фінкомпанії

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