НБУ вніс зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг

Національний банк України (НБУ) вніс редакційні зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів та уточнив вимоги до переддоговірного інформування споживачів про договірні відносини.

Як повідомляється на сайті регулятора, зміни зроблені до виконання законів "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про страхування".

Так, представники фінансових послуг зобов'язані повідомляти клієнту на переддоговірному етапі інформацію про його право після припинення дії договору запитати довідку, що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань.

Крім того, небанківські кредитодавці - страховики, які надають споживчий кредит у межах та під заставу викупної суми за договором страхування життя з накопичувальною складовою, зобов'язані окремо інформувати споживачів про порядок повернення кредиту.

Договірні умови банків із споживачами доповнені обов'язком банку повідомити споживача про продовження в односторонньому порядку терміну користування кредитом за договором споживчого кредиту.

Зміни до нормативно-правових актів НБУ щодо захисту прав споживачів фінансових послуг набирають чинності з 20 березня 2024 року. При цьому передбачено перехідний період терміном один місяць на приведення діяльності банків та небанківських фінансових установ у відповідність до затверджених змін.