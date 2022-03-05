Події

19:56 05.03.2022

Payoneer припиняє роботу в Росії

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Компанія Payoneer (США) припиняє роботу в Росії, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Payoneer зупиняє роботу в Росії. Російські фрілансери не зможуть працювати з іноземними клієнтами", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Payoneer - платіжна система, що надає фінансові послуги та грошові перекази. Payoneer є зареєстрованим провайдером MasterCard (Member Service Provider) у всьому світі. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку.

Джерело: https://t.me/zedigital/1264

Теги: #росія #фінпослуги
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