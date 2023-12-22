Економіка

10:06 22.12.2023

Президент підписав закон про граничну ставку мікрокредитування 2,5% за добу зі зниженням до 1% за 240 днів і одноразовий продаж рублів

2 хв читати
Президент підписав закон про граничну ставку мікрокредитування 2,5% за добу зі зниженням до 1% за 240 днів і одноразовий продаж рублів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9422 про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, яким, зокрема, граничну ставку мікрокредитування за 240 днів опускають із 2,5% до 1% за добу, що є вимогою МВФ.

Як зазначається в картці законопроєкту №9422, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави в четвер.

Як повідомлялося, у другому читанні та в цілому ВР ухвалила цей законопроєкт 22 листопада.

Документ передбачає, що в перші 120 днів після його опублікування гранична ставка становитиме 2,5% за добу, у наступні 120 днів - 1,5% за добу, а потім - 1% за добу.

Уточнюється, що під час розрахунку ставки враховуються всі витрати боржника, і Національному банку надається право уточнювати формули розрахунку, щоб уникнути зловживання кредиторів.

Документ встановлює вимоги обов'язкового зазначення в договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (окрім кредитів під забезпечення заставою/іпотекою або правом довірчої власності), заборону продовження договору в односторонньому порядку.

Серед інших нововведень - зобов'язання кредитора передавати інформацію за всіма споживчими кредитами незалежно від суми кредиту хоча б до одного з бюро кредитних історій, що внесено до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача з урахуванням вимог, установлених законодавством.

Крім того, документ виводить нормативно-правові акти Нацбанку, спрямовані на виконання ним функції державного регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, з-під сфери дії закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", прописуючи для НБУ особливий порядок.

Цей самий закон дає змогу до 31 грудня 2024 року одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах, що були заморожені з початком повномасштабної агресії, через неросійські та непідсанкційні банки.

"Під час публікації закону до другого читання проведено консультації з Національним банком. Правка стосується українських платників податків, які мають рахунки в рублях, заблоковані. Ми дозволяємо одноразово їх продати, отримати гривні й спрямувати ці гроші на господарську діяльність, на сплату податків", - сказав перед голосуванням у ВР народний депутат Андрій Мотовиловець (із правлячої фракції "Слуга народу"). 

Теги: #законопроєкт #мікрокредитування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 22.12.2023
Зеленський підписав закон про спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги

Зеленський підписав закон про спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги

13:11 21.12.2023
Рада легалізувала медичний канабіс

Рада легалізувала медичний канабіс

11:22 14.12.2023
Сенат США схвалив законопроєкт про оборону на суму $886 млрд, який посилює контроль над використанням військової допомоги в Україні

Сенат США схвалив законопроєкт про оборону на суму $886 млрд, який посилює контроль над використанням військової допомоги в Україні

20:18 13.12.2023
Гетманцев ініціює новий закон про держрегулювання підакцизної продукції

Гетманцев ініціює новий закон про держрегулювання підакцизної продукції

17:24 13.12.2023
Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про доброчесне лобіювання

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про доброчесне лобіювання

08:59 09.12.2023
Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях

Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях

14:54 08.12.2023
Рада посилила самостійність та незалежність САП

Рада посилила самостійність та незалежність САП

14:31 30.11.2023
Мовний омбудсмен подав до Ради пропозиції до законопроєкту про права нацменшин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

Мовний омбудсмен подав до Ради пропозиції до законопроєкту про права нацменшин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

09:30 30.11.2023
До Конгресу США внесено законопроєкт про арешт активів РФ на користь відновлення України

До Конгресу США внесено законопроєкт про арешт активів РФ на користь відновлення України

15:32 22.11.2023
Рада обмежила ставку мікрокредитування 2,5% на добу зі зниженням до 1% за 240 днів

Рада обмежила ставку мікрокредитування 2,5% на добу зі зниженням до 1% за 240 днів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Fitch підвищив рейтинг "Нафтогазу" до "CC"

Україна залучила грант EUR150 млн від ЄС

Зростання ВВП у листопаді сповільнилося до 4%, за 11 міс. оцінюється в 5,5% - Мінекономіки

ОСТАННЄ

ДТЕК бачить перспективу заміни теплоелектростанцій ММР у майбутньому - топменеджер

Уряд пропонує відновити програму компенсації вартості сільгосптехніки

Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

Мала приватизація через "Прозорро.Продажі" поповнила бюджети на 3,3 млрд грн у 2023 р.

Мінфін заперечує необхідність невідкладних заходів для забезпечення фінансування у 2025 р.

"Інтергал-Буд" планує запуск чотирьох нових проєктів житла у 2024 році

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Україна отримала $950 млн від Японії за проєктами СБ INSPIRE і HOPE

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Glovo у 2023 р. зафіксував зростання на 70% замовлень із ресторанів і на 84% із супермаркетів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА