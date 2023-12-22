Президент підписав закон про граничну ставку мікрокредитування 2,5% за добу зі зниженням до 1% за 240 днів і одноразовий продаж рублів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9422 про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, яким, зокрема, граничну ставку мікрокредитування за 240 днів опускають із 2,5% до 1% за добу, що є вимогою МВФ.

Як зазначається в картці законопроєкту №9422, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави в четвер.

Як повідомлялося, у другому читанні та в цілому ВР ухвалила цей законопроєкт 22 листопада.

Документ передбачає, що в перші 120 днів після його опублікування гранична ставка становитиме 2,5% за добу, у наступні 120 днів - 1,5% за добу, а потім - 1% за добу.

Уточнюється, що під час розрахунку ставки враховуються всі витрати боржника, і Національному банку надається право уточнювати формули розрахунку, щоб уникнути зловживання кредиторів.

Документ встановлює вимоги обов'язкового зазначення в договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (окрім кредитів під забезпечення заставою/іпотекою або правом довірчої власності), заборону продовження договору в односторонньому порядку.

Серед інших нововведень - зобов'язання кредитора передавати інформацію за всіма споживчими кредитами незалежно від суми кредиту хоча б до одного з бюро кредитних історій, що внесено до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача з урахуванням вимог, установлених законодавством.

Крім того, документ виводить нормативно-правові акти Нацбанку, спрямовані на виконання ним функції державного регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, з-під сфери дії закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", прописуючи для НБУ особливий порядок.

Цей самий закон дає змогу до 31 грудня 2024 року одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах, що були заморожені з початком повномасштабної агресії, через неросійські та непідсанкційні банки.

"Під час публікації закону до другого читання проведено консультації з Національним банком. Правка стосується українських платників податків, які мають рахунки в рублях, заблоковані. Ми дозволяємо одноразово їх продати, отримати гривні й спрямувати ці гроші на господарську діяльність, на сплату податків", - сказав перед голосуванням у ВР народний депутат Андрій Мотовиловець (із правлячої фракції "Слуга народу").