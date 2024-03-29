Економіка

16:42 29.03.2024

Вирішити проблеми на українсько-польському кордоні допоможе спільний митний контроль - Верещук

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Вирішити проблеми на українсько-польському кордоні допоможе спільний митний контроль - Верещук

Спільний митний і прикордонний контроль допоможе розв'язати багато питань в українсько-польських відносинах, заявила віцепрем'єр - міністр Ірина Верещук в ефірі на polskieradio24.pl.

Вона зазначила, що пріоритетами у відносинах України та Польщі є питання безпеки та оборони. Водночас, на переконання Верещук, постійна комунікація між країнами-сусідами має відбуватися і в інших важливих сферах, зокрема у сфері транзиту українського зерна.

"Українські та польські фермери мають будувати відносини з позиції партнерства. Тож треба сідати й домовлятися", - процитувала її слова пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Верещук також вважає за необхідне для України та Польщі вирішити питання спільного митного та прикордонного контролю. Тоді, на її думку, обидві сторони точно знатимуть що, скільки і куди їде. Це дасть змогу запобігти будь-яким зловживанням і маніпуляціям під час транзитних перевезень.

За інформацією віцепрем'єр-міністра, деякі напрацювання в цьому напрямі вже є: підготовлена та пройшла погодження обома сторонами відповідна угода, яка стосується спільного контролю та полегшить розуміння з обох сторін. Документ перебуває на розгляді Європейської Комісії.

Крім того, вже реалізується пілотний проєкт щодо митної угоди. По пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне" Львівська митниця отримує інформацію в робочому порядку про митні вантажі, які декларуються на польській території. Є намір поширити його на решту митних переходів після відповідної регуляції з боку Європейського Союзу.

"Усі необхідні моменти ми обов'язково доопрацюємо і знайдемо компроміс. Головне, що у нас є воля і бажання це робити", - резюмувала віцепрем'єр. 

Теги: #україна #польща #кордон #митний

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