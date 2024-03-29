Економіка

13:36 29.03.2024

РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

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РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

В останні інтенсивні атаки російських агресорів на енергосистему Україна втратила 10-12% генерувальних потужностей від наявних на момент першої атаки 22 березня, повідомив директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко.

"Удари по генерації суттєві, розбито багато генпотужностей, ми втратили понад 10% тієї генерації, яка була нам доступна ще 20 березня. Це те, що, найімовірніше, не можна буде відновити швидко. Напевно, більшість цих об'єктів не вдасться відновити і до наступного ОЗП", - сказав Харченко на брифінгу в медіа-центрі "Україна-Укрінформ" у п'ятницю.

За його словами, ситуація дуже складна і вимагає сфокусованих дій не лише від енергетиків, а й усіх, хто може вплинути на її поліпшення.

При цьому він зазначив, що НЕК "Укренерго" забезпечила якісний захист своїх магістральних мереж і має резерв і потік обладнання для відновлення, а найгірша ситуація як із захистом, так і з відновленням у вугільній генерації, по якій прицільно бив ворог.

"Не бачу, за рахунок чого будуть відновлюватися вугільні енергоблоки", - сказав Харченко.

Він також додав, що ситуацію ускладнює перебування в аварійному ремонті одного з атомних енергоблоків потужністю 1 ГВт, який і протягом ОЗП працював не на повну потужність "через технічні негаразди".

"Коли він повернеться в роботу, неможливо передбачити", - зазначив аналітик.

Оцінюючи наслідки обстрілів, він зазначив, що вони не такі критичні, якби обстріли сталися, наприклад, у лютому, але попереду складні часи для енергетики.

"Зараз ми у весняному нижньому піку споживання, і водночас гідроенергетика, яка може працювати, працює на повну потужність через повінь. Але влітку ситуація зміниться. Літній пік споживання буде в другій половині липня-серпні і навіть за максимального імпорту важко передбачити, який дефіцит буде", - описав ситуацію директор ЦДЕ.

Він наголосив, що ще складніше говорити про перспективи наступного ОЗП, підготовка до якого потребує екстрених заходів і швидкого реагування.

"Якщо ми хоч частково не компенсуємо наявні втрати, то на покриття зимового споживання в нас суттєво не вистачатиме обсягів генерації", - наголосив експерт, порадивши українцям готувати генератори та павербанки.

Щодо розвитку розподіленої генерації, то Харченко зауважив, що не бачить значних зусиль влади в цьому напрямку.

Переорієнтацію росіян на точкові удари по генерації він пояснив тим, що удари по магістральних мережах, які вони застосовували взимку, не принесли належного результату, але, найімовірніше, не встигли організувати атаки на генпотужності раніше, доки було холодно.

"Вони зрозуміли, що магістральні мережі добре захищені та стійкі, і змінили стратегію. Але не встигли зробити це вчасно. Проте, атаки були добре сплановані, із залученням російських енергетиків і розвідки. Як доказ - уражено багато об'єктів, які перебувають у стадії ремонтів, і там із цією метою знято захист. Також вони почали направляти велику кількість засобів ураження на один об'єкт, що значно ускладнює роботу ППО", - пояснив директор ЦДЕ.

Теги: #енергосистема #атаки_рф

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