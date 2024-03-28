Економіка

13:13 28.03.2024

"Укрнафта" планує завершити ребрендинг АЗК Glusco у квітні

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"Укрнафта" планує завершити ребрендинг АЗК Glusco у квітні

ПАТ "Укрнафта" почала ребрендинг 83 автозаправних комплексів (АЗК) Glusco, повідомила пресслужба компанії в четвер.

За її даними, завершити процес заплановано у квітні. Ще 29 АЗК, що перебувають в оренді, будуть ребрендовані після завершення термінів дії відповідних договорів.

При цьому на всіх станціях Glusco вже приймають паливні NAFTA-карти і талони "Укрнафти". Найближчим часом там запрацюють й інші сервіси компанії, зокрема мобільний застосунок.

Як повідомлялося, уряд України в травні 2022 року погодив пропозицію Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком. Пізніше АРМА ініціювала розірвання з "Нафтогазом" і передання Glusco в управління "Укрнафта".

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 14 березня 2024 року надав "Укрнафті" дозволи на концентрацію активів мережі. Згідно з договором про управління, частка держави в чистому прибутку від діяльності Glusco становитиме 90%, частка "Укрнафти" - 10%.

Крім того, гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який платитиме "Укрнафта" незалежно від прибутку, збільшено з 5 до 7 млн грн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

Теги: #укрнафта #азк #glusco

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