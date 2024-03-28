Економіка

11:55 28.03.2024

Графіки відключень е/е залишилися лише в Харківській області, але ще можливе повернення до них в Одеській і Хмельницькій - "Укренерго"

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Графіки відключень е/е залишилися лише в Харківській області, але ще можливе повернення до них в Одеській і Хмельницькій - "Укренерго"

Графіки відключень електроенергії, які почали застосовуватися в низці областей після масованої атаки РФ 22 березня, залишилися тільки в Харківській області, але зі зростанням споживання можливе застосування обмежень в Одеській і Хмельницькій областях, повідомила НЕК "Укренерго".

При цьому, як ідеться в оновленому зведенні в телеграм-каналі компанії в четвер, у Кривому Розі вимкнення не прогнозуються.

Загалом в енергосистемі дефіциту е/е немає. На одній із теплових електростанцій після ремонту ввімкнено енергоблок, а вітряна і сонячна погода сприяють роботі електростанцій на ВДЕ, уточнила компанія.

Учора з 19:00 до 20:00 за запитом польського оператора PSE "Укренерго" надавало аварійну допомогу енергосистемі Польщі загальним обсягом 100 МВт-год.

Імпорт е/е на сьогодні дещо зріс - до 13087 МВт-год, що на 2,2% більше за вчорашній показник. Експорту немає п'ятий день поспіль.

Через бойові дії та з інших причин на ранок знеструмлено 389 населених пунктів. Крім того, сильний вітер залишив без електроенергії 19 населених пунктів на Хмельниччині та п'ять - у Київській області. Тривають ремонтні роботи.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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