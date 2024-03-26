"Укренерго" відновило частину обладнання постраждалої через російські атаки ПС в Одеській області - компанія

НЕК "Укренерго" відновила частину обладнання на одній із постраждалих унаслідок атак РФ із 22 березня підстанцій в Одеській області, повідомила компанія.

Як зазначається в телеграм-каналі у вівторок, завдяки цьому вдалося підвищити здатність високовольтних мереж передавати електроенергію та зменшити періоди обмеження споживання в регіоні.

Також "Укренерго" звернуло увагу, що наразі знято обмеження електропостачання в Хмельницькій області та в Кривому Розі, але в разі збільшення споживання енергетики будуть змушені застосовувати графіки відключень.

Найважчою залишається ситуація в Харківській області - енергетики працюють над поетапним підключенням споживачів за резервними схемами.

"Укренерго" уточнило, що на ранок через погодні умови знеструмлено 69 населених пунктів в Одеській області.

Через бойові дії та з інших причин знеструмлено 405 населених пунктів.

Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській та Донецькій областях, через технологічні пошкодження - у Кіровоградській та Сумській областях.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики, в Одесі наразі обмеження застосовуються для більш ніж для 33 тис. абонентів. Через погодні умови було відключено близько 70 населених пунктів в Одеській і Миколаївській областях.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/2718