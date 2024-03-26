Ferrexpo повідомило про новий судовий арешт 49,5% часток її "дочок" в Україні

Український суд наклав обмеження на корпоративні права всіх українських дочірніх компаній гірничорудної компанії Ferrexpo plc у рамках серії судових розглядів, що тривають, проти найбільшого власника Ferrexpo Костянтина Жеваго стосовно банку "Фінанси та Кредит", який належав йому, повідомила компанія з посиланням на повідомлення про ухвалу суду в українському реєстрі судових рішень.

"Ці обмеження накладено на 49,5% акцій українських дочірніх компаній групи, за винятком ТОВ "ТІС-Руда" і ТОВ "Нова-Логістика", де колективне обмеження становить 24,7% і 25,2% відповідно", - уточнюється в біржовому повідомленні Ferrexpo у вівторок.

Згідно з ним, обмеження не зачіпають право власності на частки, але забороняють їх передання й обмежують певні права, пов'язані з акціями, включно з правом голосу.

Запроваджені обмеження відрізняються від обмежень, пов'язаних із заморожуванням акцій, про які раніше було оголошено 7 березня 2023 року і 21 вересня 2023 року, зазначила також компанія.

"Ferrexpo заявляє, що вона не має і ніколи не мала наміру передавати акції своїх дочірніх компаній. Наразі Група аналізує можливі юридичні та інші доступні засоби правового захисту і має намір активно захищати свої права", - наголошується в заяві.

У ній також зазначається, що діяльність Ferrexpo триває без змін, а подальші оголошення буде зроблено в міру необхідності.

Курс акцій Ferrexpo з ранку середи знизився на 2,3% - до 45,54 пенса після зростання на 8,2% напередодні, коли компанія повідомила про хороші виробничі показники в лютому.

Як повідомлялося, ФГВФО на початку січня цього року подав позов до госпсуду Києва проти Жеваго про відшкодування збитків "Фінанси та Кредит" і його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Цих збитків було завдано банку шляхом систематичного кредитування пов'язаних із Жеваго позичальників і перерахування коштів компаніям-нерезидентам, які належать йому ж, без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності, стверджує фонд.

Госпсуд 3 березня як забезпечувальний захід ухвалив рішення про арешт активів Жеваго у вигляді 50,3% від статутного капіталу трьох підприємств: ПрАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський ГЗК" і ТОВ "Біланівський ГЗК", що побічно належать йому через Ferrexpo.

Водночас 10 березня 2023 року Ferrexpo повідомила, що за результатами передання 9,513 млн казначейських акцій у Траст винагороди співробітників (ТВС) частка Жеваго в компанії, якою він володіє через Fevamotinico S.a.r.l, знизилася з 50,3% до 49,5%.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100-відсоткова частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9-відсоткова - ТОВ "Біланівський ГЗК".

Ferrеxpo в першому півріччі 2023 року скоротила чистий прибуток утричі - до $27,01 млн за падіння виручки у 2,8 раза - до $334,01 млн, а її EBITDA впала в 7,6 раза - до $63,64 млн.