США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо 13 юридичних і 2 фізичних осіб за діяльність у секторах фінансових послуг і технологій економіки РФ, включно з особами, які розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах, що дають змогу ухилятися від санкцій США.

"П'ять організацій було визнано такими, що належать або контролюються особами, призначеними OFAC", - зазначено в пресрелізі Мінфіну США.

Зазначається, що багато хто з фізичних і юридичних осіб, занесених до списку, сприяли проведенню транзакцій або пропонували інші послуги, які допомогли організаціям, занесеним до списку OFAC, уникнути санкцій. Ці санкції ґрунтуються на діях OFAC від 23 лютого 2024 року, націлених на компанії, що обслуговують основну фінансову інфраструктуру Росії, і обмеження використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження війни проти України.

"Росія все частіше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США і продовжити фінансувати війну проти України. Оскільки Кремль прагне використовувати суб'єкти у сфері фінансових технологій, Казначейство продовжуватиме викривати та руйнувати компанії, які прагнуть допомогти російським фінансовим установам, які підпали під санкції, возз'єднатися з глобальною фінансовою системою," - заявив заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом і фінансовою розвідкою Браян Нельсон.

У результаті вжитих заходів усе майно та інтереси у власності зазначених осіб, які потрапили під санкції, які перебувають у США або у володінні, або під контролем громадян США, заблоковано. Крім того, блокуються також будь-які організації, які прямо або побічно, індивідуально або в сукупності, на 50 і більше відсотків належать одному або декільком заблокованим особам.

Крім того, іноземні фінансові установи, які проводять або сприяють значним угодам чи надають будь-які послуги за участю російської військово-промислової бази, ризикують зазнати санкцій OFAC, зазначили в міністерстві.