Профільний комітет Ради назвав лідерів зі сплати податків у виробництві алкогольної продукції у 2023 р.

Найбільші виробники алкогольної продукції у 2023 році в 1,7 раза збільшили сплату податку на прибуток порівняно з 2022 роком, а податкова ефективність із податку на прибуток у них зросла з 1,4% у 2022 році до 2,0% у 2023 році, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Заходи з детінізації ринку алкогольних напоїв, незважаючи на шалений опір ділянок чорного ринку (так званих "захисників бізнесу", "диванних експертів") дають позитивний результат у вигляді надходжень до бюджету", - написав він у телеграмі.

За інформацією Гетманцева, зростання показників діяльності у найбільших виробників алкоголю відбулося не лише з податку на прибуток, а й із ПДВ. За два місяці цього року вже задекларовано ПДВ до сплати на 28,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому податкова ефективність з ПДВ зросла до 6,2% за два місяці 2024 року з 4,9% за два місяці 2023 року. Водночас цей показник зріс загалом на 5,2% порівняно з 2023 роком.

Лідерами за податковою ефективністю в цій галузі стали ТОВ "Національна горілчана компанія", ТОВ "ЛВН Лімітед", ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод", ТДВ "Шустов-Спирт".

Водночас ТОВ "Глобал спірітс груп" значно покращило показник податкової ефективності з ПДВ - із 3,5% у 2022 році до 6,1% у 2023 році та 9,4% за 2 місяці 2024 року.