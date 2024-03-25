Економіка

16:10 25.03.2024

Польща сподівається, що з 1 квітня транзит українського зерна буде припинено

1 хв читати
Польща сподівається, що з 1 квітня транзит українського зерна буде припинено

Польща й Україна проводять переговори про запровадження ліцензій на сільгосппродукцію, Варшава також сподівається на припинення транзиту українського зерна з 1 квітня, повідомив міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман в ефірі радіо "Люблін".

"Ми дуже просунулися в переговорах з Україною щодо системи ліцензування, яку наші попередники так і не змогли запровадити. Ми вже на етапі переговорів з українською стороною про чутливі продукти. Я сподіваюся, що ці переговори триватимуть цього тижня і наближатимуться до завершення", - сказав він.

Гетман також наголосив, що уряд Польщі планує доплати фермерам, які мають надлишок пшениці.

"Ми сподіваємося, оскільки про це говорили з українською стороною, що навіть транзит, насамперед кукурудза і пшениця, з 1 квітня практично припиниться", - додав польський чиновник.

За його словами, протягом трьох місяців протестів польських фермерів на кордоні з Україною вдалося реалізувати багато вимог фермерів, зокрема ті, що стосуються Європейського зеленого курсу.

 

Теги: #зерно #транзит #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:41 25.03.2024
МЗС Польщі викличе посла РФ через порушення польського повітряного простору

МЗС Польщі викличе посла РФ через порушення польського повітряного простору

23:16 24.03.2024
У Польщі пояснили, чому не стали збивати російську крилату ракету

У Польщі пояснили, чому не стали збивати російську крилату ракету

13:24 24.03.2024
Польща вимагатиме від РФ пояснень щодо чергового порушення повітряного простору - МЗС

Польща вимагатиме від РФ пояснень щодо чергового порушення повітряного простору - МЗС

08:13 24.03.2024
Одна крилата ракета РФ залетіла на територію Польщі

Одна крилата ракета РФ залетіла на територію Польщі

11:29 22.03.2024
Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити

Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити

23:58 21.03.2024
Єврокомісія пропонує підвищити тарифи на російський і білоруський імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх переробки - фон дер Ляєн

Єврокомісія пропонує підвищити тарифи на російський і білоруський імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх переробки - фон дер Ляєн

21:22 20.03.2024
У ПП "Шегині-Медика" відновлено пропуск легкових автомобілів та автобусів

У ПП "Шегині-Медика" відновлено пропуск легкових автомобілів та автобусів

18:27 20.03.2024
Пасажири, які запізнилися на вокзал у Перемишлі, зможуть скористатися 10 іншими рейсами - Мінвідновлення

Пасажири, які запізнилися на вокзал у Перемишлі, зможуть скористатися 10 іншими рейсами - Мінвідновлення

14:58 20.03.2024
Польща має намір заборонити транзит агропродукції з України до розроблення правил двосторонньої торгівлі

Польща має намір заборонити транзит агропродукції з України до розроблення правил двосторонньої торгівлі

13:01 20.03.2024
Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на ПП "Медика-Шегині"

Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на ПП "Медика-Шегині"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рішень щодо заборони експорту е/е, зміни тарифів на е/е для населення та умов її постачання після масованої атаки РФ немає - глава Міненерго

На відновлення ДніпроГЕС знадобляться роки - гендиректор "Укргідроенерго"

Нерезиденти не заявляли про наміри відмовитися від зберігання газу в українських ПСГ після обстрілу одного з них - глава Міненерго

П'ятеро членів КМП запропонували знизити облікову ставку до 14%, четверо - до 14,5% і двоє - залишити 15%

Окупанти влучили в інфраструктуру ПСГ, на постачання газу споживачам це не вплине

ОСТАННЄ

Одеська "Будова" пропонує інвесторам ЖК "Чотири сезони" доплатити за добудову їхнього житла

"ДТЕК Мережі" за тиждень відновили енергопостачання майже 300 тис. домогосподарств у чотирьох областях

Рішень щодо заборони експорту е/е, зміни тарифів на е/е для населення та умов її постачання після масованої атаки РФ немає - глава Міненерго

Розроблювана концепція бронювання може приносити від 200 млрд грн щорічно - голова профільного комітету ВР

На відновлення ДніпроГЕС знадобляться роки - гендиректор "Укргідроенерго"

У Європейській раді пояснюють, що рішення продовжити ліберальний режим торгівлі з Україною ще не ухвалено

Нерезиденти не заявляли про наміри відмовитися від зберігання газу в українських ПСГ після обстрілу одного з них - глава Міненерго

Більшість членів КМП очікують зниження облікової ставки до 13-14% до кінця 2024 р., деякі - до 11-12%

П'ятеро членів КМП запропонували знизити облікову ставку до 14%, четверо - до 14,5% і двоє - залишити 15%

Окупанти влучили в інфраструктуру ПСГ, на постачання газу споживачам це не вплине

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА