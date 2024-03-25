На відновлення ДніпроГЕС знадобляться роки - гендиректор "Укргідроенерго"

Розміри ушкоджень на Дніпровській ГЕС (ДніпроГЕС) ще потребують ретельного обстеження, проте наразі вже відомо, що для відновлення станції знадобляться роки.

"Ми вже розуміємо, що ДніпроГЕС виведено з ладу на тривалий час. Поки що ми ще не можемо детально розповісти і зрозуміти, що і скільки, але вже розуміємо, що для того, щоб станцію відновити до стану, який був до ракетного удару, знадобляться роки", - сказав гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телеканалу "Суспільне" в понеділок.

За його словами, поки що на станції не можна розібрати всі завали, оскільки і перекриття, і стіни з підкрановими балками нахилилися на машинний зал. Необхідно демонтувати верхню частину машзалу, щоб можна було дістатися до нижньої.

"У суботу, 23 березня ми провели нараду з головою Запорізької ОВА, щоб до ліквідації наслідків долучилися фахівці ДСНС із технікою демонтажу перекриття", - прокоментував CEO.

Як він зазначив, ситуація на самій дамбі ДніпроГЕС контрольована, загрози прориву немає.

"Сама дамба на сьогоднішній день не пошкоджена. Лише пошкоджено підкранові балки, розташовані на дамбі, і мостовий перехід", - зазначив Сирота.

Він доповнив, що фахівці "Укргідроенерго" разом із відповідними службами намагатимуться якнайшвидше відновити мостовий перехід.

Як пояснив CEO, ДніпроГЕС була найбільшою станцією Дніпровського каскаду і після ракетного удару енергосистема країни втратила 1 тис. МВт маневреної потужності.

Як повідомлялося, ДніпроГЕС унаслідок масованої російської атаки вранці 22 березня призупинила свою роботу. При цьому частина станції, а саме ГЕС 2, через пряме попадання ракет перебуває в критичному стані.