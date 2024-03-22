Економіка

19:34 22.03.2024

Палата представників США схвалила проєкт тимчасового фінансування урядових структур на $1,2 трлн

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Палата представників США схвалила проєкт тимчасового фінансування урядових структур на $1,2 трлн

Палата представників США у п'ятницю схвалила проєкт тимчасового фінансування низки урядових структур на $1,2 трлн, повідомляють американські ЗМІ.

"За" проголосували 286 членів нижньої палати Конгресу США, "проти" - 134.

Тепер законопроєкт переходить на розгляд Сенату. Як очікується, голосування у верхній палаті може відбутися пізніше в п'ятницю.

Документ обсягом понад 1 тис. сторінок підготували на основі домовленостей, раніше укладених лідерами обох палат Конгресу Чаком Шумером і Майком Джонсоном із президентом США Джо Байденом. Він стосується фінансування, зокрема, міністерства внутрішньої безпеки США, а також міністерства охорони здоров'я США.

Раніше цього тижня президент Байден і лідери Конгресу оголосили, що досягли угоди щодо остаточного набору законопроєктів про видатки на нинішній фінансовий рік.

Раніше в березні Байден підписав пакет із шести законопроєктів, які передбачають виділення понад $460 млрд на фінансування, зокрема, міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та розвитку міст, юстиції, торгівлі та енергетики.

Теги: #сша #уряд #конгрес #фінансування

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