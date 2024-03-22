Аварійні відключення е/е запроваджують у Дніпропетровській області - гендиректор YASNO

У Дніпропетровській області запроваджують аварійні вимкнення електроенергії, повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко у фейсбуці вранці у п'ятницю.

Він також послався на інформацію YASNO про наявність екстрених відключень е/е в регіоні.

"На жаль, для них (екстрених відключень - ІФ-У) не існує графіків. Однак ваш оператор системи розподілу обов'язково повідомить, щойно енергетики вкотре переможуть темряву. Просимо поки що не користуватися ліфтами", - зазначено в повідомленні постачальника.

Як повідомлялося, 21-22 березня по енергосистемі України завдано наймасштабнішої ракетної атаки за весь час.

За інформацією голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, унаслідок атаки були пошкоджені енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області. Він попередив про підготовку запровадження аварійних відключень.