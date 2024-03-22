Економіка

09:28 22.03.2024

Аварійні відключення е/е запроваджують у Дніпропетровській області - гендиректор YASNO

1 хв читати
Аварійні відключення е/е запроваджують у Дніпропетровській області - гендиректор YASNO

У Дніпропетровській області запроваджують аварійні вимкнення електроенергії, повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко у фейсбуці вранці у п'ятницю.

Він також послався на інформацію YASNO про наявність екстрених відключень е/е в регіоні.

"На жаль, для них (екстрених відключень - ІФ-У) не існує графіків. Однак ваш оператор системи розподілу обов'язково повідомить, щойно енергетики вкотре переможуть темряву. Просимо поки що не користуватися ліфтами", - зазначено в повідомленні постачальника.

Як повідомлялося, 21-22 березня по енергосистемі України завдано наймасштабнішої ракетної атаки за весь час.

За інформацією голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, унаслідок атаки були пошкоджені енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області. Він попередив про підготовку запровадження аварійних відключень.

 

Теги: #дніпропетровська_область #yasno

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 20.03.2024
У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні й один з найбільших у країні центрів рекрутингу української армії

У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні й один з найбільших у країні центрів рекрутингу української армії

18:58 16.03.2024
Армія РФ вісім разів атакувала Нікопольський район, є руйнування житлового фонду та цивільної інфраструктури - Дніпропетровська ОВА

Армія РФ вісім разів атакувала Нікопольський район, є руйнування житлового фонду та цивільної інфраструктури - Дніпропетровська ОВА

11:51 09.03.2024
У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу загинув підліток - ОВА

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу загинув підліток - ОВА

08:44 06.03.2024
Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП

Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП

16:04 04.03.2024
Українські військові збили ракету в Дніпровському районі - голова ОВА

Українські військові збили ракету в Дніпровському районі - голова ОВА

23:24 26.02.2024
Силами ППО у Дніпропетровській області ввечері збито дві крилаті ракети

Силами ППО у Дніпропетровській області ввечері збито дві крилаті ракети

12:38 25.02.2024
У Нікополі росіяни скинули вибухівку з БПЛА, загинув чоловік - голова ОВА

У Нікополі росіяни скинули вибухівку з БПЛА, загинув чоловік - голова ОВА

02:46 23.02.2024
У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" 4 людей постраждали, під завалами в будинку ще можуть бути люди

У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" 4 людей постраждали, під завалами в будинку ще можуть бути люди

18:43 16.02.2024
ППО збила ворожу ракету над Криворізьким районом - голова ОВА

ППО збила ворожу ракету над Криворізьким районом - голова ОВА

18:59 15.02.2024
Унаслідок обстрілів окупантів у Дніпрі пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Нікопольському районі - 3 приватні будинки, без жертв - ОВА

Унаслідок обстрілів окупантів у Дніпрі пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Нікопольському районі - 3 приватні будинки, без жертв - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова "Укргідроенерго"

Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає - Шмигаль

Глава Міненерго України заявляє про наймасштабнішу атаку РФ на енергетику цього ранку

Завдано наймасштабнішого удару по енергоінфраструктурі України, енергосистема працює стабільно

МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

ОСТАННЄ

Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити

ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова "Укргідроенерго"

Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає - Шмигаль

РФ обстріляла кілька ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання

Екстрені відключення світла на Донеччині та стабілізаційні на Одещині через масовану атаку РФ - ДТЕК

Глава Міненерго України заявляє про наймасштабнішу атаку РФ на енергетику цього ранку

Завдано наймасштабнішого удару по енергоінфраструктурі України, енергосистема працює стабільно

МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

США запропонували G7 випустити облігації на $50 млрд за допомогою заморожених активів Росії для допомоги Україні

НБУ в четвер повернув курс гривні на рівень до 39 грн/$1

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА