Економіка

08:51 22.03.2024

Завдано наймасштабнішого удару по енергоінфраструктурі України, енергосистема працює стабільно

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Завдано наймасштабнішого удару по енергоінфраструктурі України, енергосистема працює стабільно

Унаслідок ракетної атаки 21-22 березня по енергетичній інфраструктурі України завдано наймасштабнішого удару за всю історію, проте енергосистема загалом продовжує працювати стабільно.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" вранці в п'ятницю.

"Це була найбільша, напевно, за весь час атака по енергосистемі України. Вона характеризується тим, що було застосовано комбіновані засоби ураження, тобто, не лише крилаті ракети, але також шахеди і балістичні ракети. Атака була здійснена по різних регіонах України, по теплових і гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях, якими управляє "Укренерго", - розповів CEO.

За його словами, є пошкодження енергооб'єктів у багатьох регіонах.

"Особливо дісталося місту Харків - тут масштаб пошкоджень більший, ніж в інших регіонах. Ми зараз працюємо разом із колегами з обленерго та іншими операторами критичної інфраструктури над швидким планом відновлення електропостачання для міста", - зазначив Кудрицький.

Він попередив, що загалом поки енергетики усуватимуть наслідки атак, у п'ятницю можуть бути обмеження енергопостачання в різних регіонах, зокрема, на лівобережній Україні.

"Це контрольовані обмеження енергоспоживання, вони необхідні енергетикам для того, щоб енергосистема працювала цілісно і для того, щоб ми могли відновити безпечно роботу тих енергетичних об'єктів, які були вражені", - пояснив очільник "Укренерго".

За його словами, безпосередньо атака на Дніпровську ГЕС (ДніпроГЕС) теж є найбільшою атакою на цей об'єкт за весь час і ворог мав на меті повністю вивести гідроелектростанцію з ладу - на ДніпроГЕС наразі тривають роботи з оцінки пошкоджень.

"Наразі немає інформації щодо ризиків щодо прориву дамби - пошкодження великі, проте вони стосуються безпосередньо гідроелектростанції в плані виробництва електроенергії", - уточнив Кудрицький.

За його словами, "Укренерго" протягом дня планує залучити технічну допомогу імпорту електроенергії.

"Нам потрібно ще оцінити характер і масштаб наслідків атаки по енергооб'єктах після того, як зняли тривогу, однак той обсяг енергообладнання та персонал, який працює на енергооб'єктах - його достатньо, щоб виконувати відновлювальні роботи", - прокоментував CEO.

Він наголосив, що енергосистема працює стабільно, вона не втратила своєї цілісності, і незважаючи на безпрецедентний масштаб атаки, питання відновлення електропостачання залишається лише питанням часу.

 

 

Теги: #атака #енергетика #ворог

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