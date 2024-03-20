Київ планує у 2-му півріччі 2025р ухвалити стратегію управління держборгом і перейти до реалізації Дорожньої карти реформи управління інвестиціями - План для Ukraine Facility

План для Ukraine Facility передбачає початок реалізації Дорожньої карти реформування системи управління публічними інвестиціями протягом третього кварталу 2025 року, а також схвалення Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2026-2028 роки та надання повноважень Держаудитслужбі забезпечити захист EUR38 млрд від ЄС, які використано в рамках 1-го компонента Плану - у четвертому кварталі.

У документі, затвердженому урядом 18 березня, переданому Єврокомісії та опублікованому Мінекономіки в середу, уточнюють, що Середньострокова стратегія управління держборгом визначить основні завдання та заходи з управління державним боргом, що своєю чергою підвищить ефективність і прозорість політики управління ним.

"Вона також передбачатиме аналіз механізмів управління державним боргом, що дадуть змогу Україні реалізувати заходи, спрямовані на забезпечення боргової стійкості країни та зниження ризиків, водночас задовольняючи потреби у фінансуванні бюджету та даючи змогу ринку облігацій відігравати активну роль в етапі відновлення", - ідеться в документі.

Зазначається, що майбутні пріоритети полягають у збільшенні частки держборгу, деномінованого в нацвалюті, та забезпеченні безперебійного платіжного балансу.

За розробку Стратегії відповідальність покладено на Міністерство фінансів, після чого очікується її схвалення Кабінетом Міністрів України.

Що стосується другого індикатора, то крім надання можливості Держаудитслужбі здійснювати захист фінансових ресурсів ЄС, які використовуються для реалізації першого компонента Плану України, також передбачається посилення заходів з моніторингу процедур закупівель.

Очікується, що ця реформа підвищить ефективність і якість роботи Держаудитслужби відповідно до практики ЄС і принципів фінансової інспекції SIGMA. Зокрема, на основі аналізу нормативно-правової бази, що регулює функції Держаудитслужби, з урахуванням принципів держуправління SIGMA, буде внесено зміни, які забезпечать більш чітке визначення її мандата.

"Ця реформа допоможе забезпечити взаємодоповнюваність і синергію різних видів аудиторської та контролюючої діяльності, пов'язаної з державними грошовими коштами. Ефективна система фінансового контролю зміцнює довіру платників податків та інвесторів до того, що кошти використовуються раціонально та за призначенням", - наголошується в документі.

Відповідальність за реалізацію цього індикатора покладається на Мінфін і Держаудитслужбу.

Третій індикатор, виконання якого передбачено до третього кварталу наступного року, є логічним продовженням індикатора на другий квартал поточного року - схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти з реформування управління публічними інвестиціями.

Реалізація індикатора належить до зони відповідальності Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У рамках удосконалення управління державними фінансами, Планом для Ukraine Facility передбачено виконання двох індикаторів у четвертому кварталі 2026 року, а саме: проведення оглядів видатків держбюджету та ухвалення закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення порядку управління фіскальними ризиками місцевих бюджетів.

"Огляди видатків державного бюджету проводяться щорічно на підставі рішення Уряду та методології, що відповідає кращим практикам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема в таких пріоритетних сферах, як соціальний захист, освіта, охорона здоров'я, енергетика, підтримка бізнесу", - пояснюється у документі, щодо очікуваних результатів від реалізації цього індикатора.

Щодо другого індикатора в цьому секторі на 2026 рік, уточнюється, що впровадження закону передбачає визначення суб'єктів управління фіскальними ризиками місцевих бюджетів, встановлення порядку взаємодії між різними суб'єктами, відповідальними за управління вищезгаданими ризиками, та визначення методологічних засад управління ними.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. Із них на бюджетну підтримку буде спрямовано EUR38,27 млрд, інвестиційний фонд - EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку - EUR4,76 млрд.

Україна в середу отримала перші EUR4,5 млрд у рамках перехідного фінансування, а для отримання наступних EUR1,5 млрд у квітні, має виконати ще два з п'яти індикаторів, намічених на перший квартал цього року. "Йдеться про приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також про заходи з підтримки запровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території", - уточнювала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Мінфін України додавав, що після затвердження Плану для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано ще EUR1,9 млрд безумовного фінансування, тоді як решту бюджетної підтримки в розмірі сумарно EUR30,27 млрд, з яких EUR5,27 млрд у вигляді грантів, Україна отримуватиме щокварталу після виконання індикаторів, передбачених у Плані.

Згідно з презентацією, загалом передбаченим у Плані 69 реформам відповідають понад 150 квартальних індикаторів виконання. На третій квартал цього року також передбачено 9 індикаторів, тоді як на четвертий - 13, а на перший квартал наступного - 16.

Крім того, План містить також 16 інвестиційних індикаторів, однак термін перших 6-ти з них - другий квартал 2026 року, тоді як решти 10-ти - у самому кінці дії Ukraine Facility, тобто в четвертому кварталі 2027 року.