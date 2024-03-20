Економіка

17:04 20.03.2024

Україна обговорює можливість використання російських заморожених активів як застави для випуску євробондів - Шмигаль

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Україна обговорює можливість використання російських заморожених активів як застави для випуску євробондів - Шмигаль

Україна обговорює можливість використання російських заморожених активів як застави для випуску своїх євробондів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дискусія надзвичайно важка. Не існує міжнародної юридичної рамки. На сьогодні, поки що, немає політичної єдності. Але ми працюємо і наполягаємо, дали кілька пропозицій", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

Зокрема, у пропозиціях ідеться про створення міжнародного компенсаційного інструменту в складі Міжнародного фонду, Міжнародного реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії.

"Також обговорюємо пропозицію міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона щодо використання російських заморожених активів як застави для того, щоб Україна під цю заставу могла випустити свої євробонди й отримати під них бюджетне фінансування. Це теж прийнятний для нас шлях. Ця застава буде безстрокова, безвідсоткова, тому ми зможемо залучити ті самі кошти. Але формально це буде не конфіскація активів, а нескінченна застава, доки Росія не відшкодує цих коштів", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, насамперед Україна наполягає на тому, щоб усі суверенні активи РФ обсягом приблизно $300 млрд було конфісковано й передано Україні для відновлення й покриття інших потреб, зокрема й військових.

Теги: #шмигаль #активи_рф

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