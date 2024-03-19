Економіка

13:38 19.03.2024

Arricano Real Estate PLC викуповує свої акції у Dragon Capital для введення нового акціонера

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Arricano Real Estate PLC викуповує свої акції у Dragon Capital для введення нового акціонера

Arricano Real Estate PLC (Кіпр) і Dragon Capital досягли домовленості, згідно з якою Arricano викуповує свої акції в Dragon Capital, метою угоди є введення в компанію нового американського інвестора, повідомили у пресслужбі Arricano агентству "Інтерфакс-Україна".

Arricano Real Estate Plc (Кіпр) спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також здійснює будівництво київського ТРК Lukianivka.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder), який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як його батько Хіллар Тедер (Hillar Teder) передав йому свою частку. 

Акції Arricano були розміщені на Лондонській фондовій біржі 2013 року і виключені з лістингу через війну 2023 року. Окрім Dragon Capital, Arricano залучав іноземні інвестиції від різних авторитетних міжнародних інвестиційних банків, включно з Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.

Dragon Capital - провідна українська група компаній, що працює у сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів.

Теги: #акції #викуп #arricano #dragon_capital #arricano_real_estate_рlc

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