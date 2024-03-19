Економіка

11:18 19.03.2024

"Автомагістраль-Південь" візьме участь у будівництві аеропорту поруч із Бухарестом

2 хв читати
"Автомагістраль-Південь" візьме участь у будівництві аеропорту поруч із Бухарестом

Румунія підписала договір із консорціумом концесіонерів Avant Airports і "Автомагістраль-Південь" на будівництво нового аеропорту поруч із Бухарестом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Новий аеропорт може виникнути на місці виведеного з експлуатації військового аеродрому в місті Алексені за 66 км від Бухареста і стати альтернативою аеропорту в Отопені. Він зможе працювати з усіма категоріями вантажу, приймати широкофюзеляжні, далекомагістральні літаки типу Boeing 777 або Airbus A330, створить умови для залучення лоукостерів, спеціалізуватиметься на технічному обслуговуванні літаків.

"Ми бачимо аеропорт "Алексені" як найсучасніший авіаційний хаб і драйвер економічного зростання і для регіону Яломіца, і загалом для Румунії. В Україні наша компанія брала участь у реконструкції аеропортів Миколаєва, Херсона, Одеси. У Румунії ми завершуємо реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту "Сату-Маре", тепер у нас є можливість взяти участь, напевно, у наймасштабнішому й найамбітнішому інфраструктурному проєкті Румунії. Наша перемога в тендері - свідчення довіри до компанії з боку румунських партнерів. Якщо вдасться залучити інвестиції та реалізувати проєкт, це допоможе нам відкрити ринок ЄС", - повідомив генеральний директор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв.

Концепція майбутнього аеропорту передбачатиме пасажирський термінал площею 30 тис. кв. м, здатний обслуговувати 6,5 млн пасажирів щорічно, а також вантажний термінал 20 тис. кв. м для обробки понад 10 тис. тонн вантажів на рік. Об'єкти проєкту також охоплюють майданчик для ремонту та обслуговування літаків площею 30 тис. кв. м, авіаційну академію, заправні пункти, митницю і фотоелектричний парк, покликаний забезпечити енергетичну незалежність аеропорту.

Девелопер проєкту, Avant Airports, зазначає, що для розроблення проєкту залучила команду найкращих експертів із цивільної авіації з понад 15 країн світу. "Автомагістраль-Південь" відповідатиме за виконання робіт.

Співзасновник Avant Airports Мірча Тудор під час підписання концесійного договору з місцевою громадою, регіоном Яломіца, зазначив, що компанія планує побудувати перший у світі пасивний аеропорт і сертифікувати його за BREEAM.

Аеропорт "Алексені" стане першим у Румунії приватним аеропортом. Пройдено лише перший етап, підписано концесійний договір із місцевою громадою. Тепер девелопер може розпочинати процес залучення інвестицій, який оцінюють у EUR400 млн. Термін реалізації проєкту становитиме чотири роки.

ТОВ "Автомагістраль-Південь" на ринку з 2004 року. Проєктує і будує швидкісні магістралі, мости, розв'язки, аеродромні комплекси, гідротехнічні споруди. Власником компанії в інформації Opendatabot зазначено Олександра Бойка. Згідно з фінрезультатами за 2023 рік, чистий прибуток компанії становить 624,9 млн грн, дохід - 8,215 млрд грн.

Теги: #аеропорт #румунiя #автомагістраль_південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 04.03.2024
На румунський ринок вийшли понад 300 українських компаній у 2023 р. - CCIR

На румунський ринок вийшли понад 300 українських компаній у 2023 р. - CCIR

11:55 03.03.2024
Глава МЗС Румунії наголошує на важливості співпраці країн Чорноморського регіону для стримування агресивної поведінки РФ і допомоги Україні

Глава МЗС Румунії наголошує на важливості співпраці країн Чорноморського регіону для стримування агресивної поведінки РФ і допомоги Україні

13:59 01.03.2024
MEGOGO вийшов на ринок Румунії

MEGOGO вийшов на ринок Румунії

14:14 20.01.2024
Відновлено рух вантажівок на ПП "Дякове-Халмеу" на кордоні з Румунією - Держмитслужба

Відновлено рух вантажівок на ПП "Дякове-Халмеу" на кордоні з Румунією - Держмитслужба

11:00 20.01.2024
Рух вантажівок у ПП "Порубне" на кордоні з Румунією розблоковано - ДПСУ

Рух вантажівок у ПП "Порубне" на кордоні з Румунією розблоковано - ДПСУ

10:52 19.01.2024
Держприкордонслужба України: Блокування руху вантажівок на румунському ПП "Вікову-де-Сус" припинено

Держприкордонслужба України: Блокування руху вантажівок на румунському ПП "Вікову-де-Сус" припинено

11:45 18.01.2024
Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" заблоковано технікою румунських фермерів - українська митниця

Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" заблоковано технікою румунських фермерів - українська митниця

16:44 16.01.2024
Умєров обговорив із румунським колегою регіональну безпеку, очікує посилення оборонної співпраці між країнами

Умєров обговорив із румунським колегою регіональну безпеку, очікує посилення оборонної співпраці між країнами

11:30 16.01.2024
Румунський уряд досяг угоди з фермерами, які протестують на румунсько-українському кордоні

Румунський уряд досяг угоди з фермерами, які протестують на румунсько-українському кордоні

14:14 15.01.2024
Рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" і "Вікову-де-Сус" заблоковано - Держприкордонслужба України

Рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" і "Вікову-де-Сус" заблоковано - Держприкордонслужба України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ в понеділок знизив курс гривні на 19 коп. - до нового мінімуму

Тарифи на зберігання газу в ПСГ України залишаться незмінними до 1 квітня 2025 р. - "Нафтогаз"

Рахункова палата: війна, пожежі та вирубка дерев завдали Україні збитків майже на 23 млрд грн

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України за 2 міс.-2024 у 3,6%

ЄС виділить 1-й транш Україні за Ukraine Facility наступного тижня - єврокомісар

ОСТАННЄ

На одній із ТЕС у понеділок виникла пожежа - Міненерго

Майже третина опитаних українців вважає розслідування порушень законів підприємцями як тиск на бізнес - соцопитування КМІС

У ВР зареєстровано законопроєкт про прив'язку акцизного податку на тютюнові вироби до євро

Голова польської LPP відкинув звинувачення про прихований бізнес із РФ

Генпрокурор: Зафіксовано понад 800 спроб кібератак РФ на державні установи й сервіси України

УЗ запускає поїзд Чернівці - Чоп - Ужгород для стикування з маршрутом Прага - Чоп чеського RegioJet

НБУ в понеділок знизив курс гривні на 19 коп. - до нового мінімуму

Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 40 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

Тарифи на зберігання газу в ПСГ України залишаться незмінними до 1 квітня 2025 р. - "Нафтогаз"

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА