"Автомагістраль-Південь" візьме участь у будівництві аеропорту поруч із Бухарестом

Румунія підписала договір із консорціумом концесіонерів Avant Airports і "Автомагістраль-Південь" на будівництво нового аеропорту поруч із Бухарестом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Новий аеропорт може виникнути на місці виведеного з експлуатації військового аеродрому в місті Алексені за 66 км від Бухареста і стати альтернативою аеропорту в Отопені. Він зможе працювати з усіма категоріями вантажу, приймати широкофюзеляжні, далекомагістральні літаки типу Boeing 777 або Airbus A330, створить умови для залучення лоукостерів, спеціалізуватиметься на технічному обслуговуванні літаків.

"Ми бачимо аеропорт "Алексені" як найсучасніший авіаційний хаб і драйвер економічного зростання і для регіону Яломіца, і загалом для Румунії. В Україні наша компанія брала участь у реконструкції аеропортів Миколаєва, Херсона, Одеси. У Румунії ми завершуємо реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту "Сату-Маре", тепер у нас є можливість взяти участь, напевно, у наймасштабнішому й найамбітнішому інфраструктурному проєкті Румунії. Наша перемога в тендері - свідчення довіри до компанії з боку румунських партнерів. Якщо вдасться залучити інвестиції та реалізувати проєкт, це допоможе нам відкрити ринок ЄС", - повідомив генеральний директор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв.

Концепція майбутнього аеропорту передбачатиме пасажирський термінал площею 30 тис. кв. м, здатний обслуговувати 6,5 млн пасажирів щорічно, а також вантажний термінал 20 тис. кв. м для обробки понад 10 тис. тонн вантажів на рік. Об'єкти проєкту також охоплюють майданчик для ремонту та обслуговування літаків площею 30 тис. кв. м, авіаційну академію, заправні пункти, митницю і фотоелектричний парк, покликаний забезпечити енергетичну незалежність аеропорту.

Девелопер проєкту, Avant Airports, зазначає, що для розроблення проєкту залучила команду найкращих експертів із цивільної авіації з понад 15 країн світу. "Автомагістраль-Південь" відповідатиме за виконання робіт.

Співзасновник Avant Airports Мірча Тудор під час підписання концесійного договору з місцевою громадою, регіоном Яломіца, зазначив, що компанія планує побудувати перший у світі пасивний аеропорт і сертифікувати його за BREEAM.

Аеропорт "Алексені" стане першим у Румунії приватним аеропортом. Пройдено лише перший етап, підписано концесійний договір із місцевою громадою. Тепер девелопер може розпочинати процес залучення інвестицій, який оцінюють у EUR400 млн. Термін реалізації проєкту становитиме чотири роки.

ТОВ "Автомагістраль-Південь" на ринку з 2004 року. Проєктує і будує швидкісні магістралі, мости, розв'язки, аеродромні комплекси, гідротехнічні споруди. Власником компанії в інформації Opendatabot зазначено Олександра Бойка. Згідно з фінрезультатами за 2023 рік, чистий прибуток компанії становить 624,9 млн грн, дохід - 8,215 млрд грн.