НБУ в понеділок знизив курс гривні на 19 коп. - до нового мінімуму

Національний банк України (НБУ) після ослаблення офіційного курсу гривні на 66 коп. за минулий тиждень у понеділок опустив його ще на 19 коп. - до нового історичного мінімуму в 38,9744 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

Головний дилер Райффайзен Банку Сергій Зарицький повідомив, що міжбанківський валютний ринок відкрився сьогодні з котируваннями 38,68-38,95 грн/$1. При цьому найнижчий курс долара під час операцій було зафіксовано на рівні 38,81 грн/$1, максимальний - 39,03 грн/$1. Торги закрилися з котируваннями 38,98-39,02 грн/$1.

За словами банкіра, обсяг операцій у системі Bloomberg становив $183 млн.

Довідкове значення курсу нацвалюти, яку Нацбанк встановлює на 12:00, у понеділок також послабилося: на 16 коп. - до 38,9549 грн/$1.

Отже, зниження гривні з початку року становило 2,6%, або 97 коп. З моменту ж переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні впав на 6,6%, або на 2,41 грн.

Водночас на готівковому ринку в понеділок курс нацвалюти знизився на 23 коп. - до 39,15 грн/$1.

Як повідомлялося, представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня вони очікують зовнішнє фінансування обсягом $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви, тоді як до цього з початку року Україна отримала лише $1,2 млрд. Водночас НБУ зазначив, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

Чистий продаж доларів НБУ в 11-й тиждень 2024 року зріс до $262,6 млн, з $133,7 млн - мінімального значення за останні 11 місяців попереднього.

За підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,51 млрд із $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді.

Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд, - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн.

Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.